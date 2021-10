Západní Evropa na rozdíl od východní zvládá covid

12. 10. 2021

Nízká míra očkování ve východoevropských zemích vede k dramatickému nárůstu nákaz. Západní Evropa pandemii zvládá, výjimkou je Británie



Vysoká míra očkování proti covidu vedla v západní Evropě k nízké míře nákazy covidem a k nízkému počtu úmrtí, daleko horší je to v mnoha zemích střední a východní Evropy, naštěstí ne v České republice. Výjimkou v západní Evropě je Británie, kde počet nákaz rychle roste.





Z údajů serveru Our World in Data vyplývá jasná korelace mezi procentem osob plně očkovaných a novým denním počtem nákaz a úmrtí. V některých státech střední a východní Evropy, kde nebyl očkován dostatečný počet obyvatel, je zdravotnictví vážně zahlceno.





Pomalejší očkování ve středovýchodní Evropě spolu s rozvolněním karanténních opatření během léta vedlo v některých zemích střední a východní Evropy k dramatickému nárůstu nákaz:







V důsledku šířící se nákazy nakažlivější variantou delta mají pobaltské státy Litva (771) a Lotyšsko (737) nejvyšší týdenní průměr nárůstu denních nákaz. Rumunsko '678) a Estonsko (675) nejsou daleko za nimi.Tytéž země a Bulharsko mají také nejvyšší počet úmrtí na milion obyvatel, Rumunsko má 14 a Bulharsko 13. Litva, Lotyšsko a Estonsko mají 9,5 a 3.Tyto údaje jsou v ostrém kontrastu s nejúspěšnějšími zeměmi v západní Evropy: nové denní nákazy na milion obyvatel ve Španělsku (38), v Itálii (43), v Portugalsku (59), ve Švédsku(59) a ve Francii (76) jsou více než desetkrát nižší, počty denních úmrtí jsou podobně nízké, jsou mezi 0.5 a 0.9 úmrtími na milion.Zdravotnictví v Rumunsku, v Bulharsku a v Lotyšsku je covidem silně zatíženo, nemocnice jsou zaplněny z 80 až ze 100 procent. Bulharsko bojuje s vlnou falešných certifikátů o očkování a o negativních testech PCR, Lotyšsko vyhlásilo krizovou situaci ve zdravotnictví,."Pokud bude pokračovat nynější nárůst pacientů, za den až dva sytém zkolabuje, protože už teď nemáme doste míst pro nemocné," řekl minulý týden ředitel bukurešťské nemocnice Matei Bals Cătălin Apostolescu.Ve čtvrtek minulý týden zaznamenalo za posledních 24 hodin Rumunsku 14 457 denních nákaz, v zemi s 19 miliony obyvatel, a počet denních úmrtí v pátek byl dosud nejvyšší, 385. Poprvé od začátku pandemie uvažuje Rumunsko, že začne nemocné osoby posílat do zahraničí.Korelace s nízkou mírou proočkování je jasná. Podle serveru Our World in Data mají Bulharsko a Rumunsko nejnižší míru proočkovanosti, Bulharsko 20 procent a Rumunsko 29 procent. Lotyšsko a Estonsko jsou na tom lépe s 48 a 43 procenty plně očkovaných občanů, ale to je stejně velmi málo ve srovnání s proočkovaností mnoha západoevropských zemí.Portugalsko nyní plně pčoočkovalo 86 procent svého obyvatelstva, Španělsko 79 procent, Itálie více než 68 procent a Francie více než 66 procent. V důsledku proočkovanosti vede v těchto zemích nárůst nákaz jen k velmi omezenému nárůstu počtu mrtvých.Z oficiálních dat vyplývá, že více než 70 procent potvrzených nákaz a 93 procent úmrtí v Rumunsku jsou neočkované osoby.Británie je v neobvyklém postavení: proočkovala relativně vysoké procento svého obyvatelstva (více než 66 procent), ale také má pátý nejhorší počet nákaz v Evropě, 534 denních nákaz na milion obyvatel. To je velmi podobné pobaltským zemím a je to osmkrát až dvanáctkrát více než ve Francii, v Itálii a ve Španělsku.Británii při očkování předstihlo sedm států Evropské unie, částečně proto, že mnoho evropských zemí začalo očkovat děti starší 12 let už od června 2021, i když i další faktory, jako například nutnost prokazovat se očkovacími průkazy, vedly k zvýšení míry očkování v zemích, jako je Francie.Zatímco relativně vysoká míra proočkovanosti v Británii znamená, že počet umírajících je tam jen zlomkem počtu mrtvých v Bulharsku či v Rumunsku, přesto v Británii dosud umírá nejvyšší počet lidí v západní Evropě, daleko více než ve Španělsku, ve Francii, v Itálii a v Německu.Podle expertů je to zřejmě proto, že většina západoevropských zemí si ponechala karanténní opatření jako roušky a rozestupy, kdežto Anglie se rozhodla téměř všechna tato opatření zrušit.Podrobnosti v angličtině ZDE