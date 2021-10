90 procent britských čtrnáctiletých dětí vidělo pornografii

15. 10. 2021

90 procent britských čtrnáctiletých dětí vidělo nějakou pornografii. Většina z nich náhodou na internetu. A samozřejmě, mnoho teenagerů, kteří se na pornografii dívají, není sexuálně aktivní, a vidí nerealistické reprezentace sexu.



Když McGill University studovala populární videa na serveru PornHub, 88 procent těchto videí obsahovalo fyzickou agresi, jako dušení a znásilňování. Proto charitativní organizace Brook, zabývající se sexuálními problémy, pořádá v britských školách semináře o onlinové pornografii.



Nick Dunn, charitativní organizace Brook: Chci abyste pro každé písmeno abecedy jmenovali slovo, které vás přivedlo k pornografii nebo k sexu. (..) Asi v 99 procentech pornografie nikdy nevidíte vůbec žádnou formu antikoncepce, prezervativy, nic. (...) Uvažuje o možných pozitivech a o možných negativech pornografie?



Žákyně: Možná někteří lidi nevědí, jak sex vlastně probíhá, takže jim to může ukázat, co to vlastně je.



Nick Dunn: A záporně dopady? Povídejte!





Žákyně: Může to vaše očekává ovlivnit špatným způsobem, že si myslíte, že to musí vypadat takhle, aby to bylo dobré. Nebo že musejí dělat tohle, aby to bylo příjemné.







Žák: Anebo to u vás může vytvořit určitá očekávání, jak má vypadat vaše tělo. A jak má vypadat sexuální aktivita.







Moderátorka: Kolik ti bylo, když jsi poprvé viděl nějakou formu pornografie?





Chlapec: Bylo mi deset.







Moderátorka: Bylo ti deset? Jak ses k tomu dostal?







Chlapec: Díval jsem se na něco na stránkách Google a objevila se pop-up stránka.







Moderátorka. Aha. A jak jsi reagovaL, když jsi to uviděl? Byl jsi tak trochu šokovaný?





Chlapec: Ano. Bylo mi deset, nevěděl jsem, že takové věci jsou na internetu.







Moderátorka: To mě zajímá, kdy jste se vy s tím setkali poprvé. Protože všichni z vás jste už něco takového viděli.





Dívka: Ano.







Moderátorka: Bývali byste byli raději, kdybyste to neviděli?





Všichni žáci najednou: Ano, ano. Ano.





Chlapec: Když to vidíte, opravdu to změní vaši perspektivu, to, jak pohlížíte na ženy. Změní to celý váš názor. A pak si myslíte, Aha, všechny ženy by měly vypadat takhle. Tahle žena by měla vypadat takhle.







Moderátorka: Kolik let je ti?





Chlapec: Mně je čtrnáct. V létě mi bude patnáct.







Moderátorka: Většina z vás říká, že byste to bývali mnohem raději neviděli. Chtěli byste bývali být, co, starší?







Všichni: Ano.





Dívka: Já bych prostě chtěla, abych to bývala neviděla.







Chlapec: Já bych to chtěl zažít sám.







Dívka: Já jsem se dívala na internetu na film, a najednou se objevil pop-up. A tam bylo napsáno: Tahle slečna je od vás pět kilometrů. Já jsem dostala takový strach, odhodila jsem počítač, děsila jsem se, Jak víte, kde bydlím, Tahle slečna, jak mě vůbec zná, měla jsem strašný strach a několik dní jsem neotevřela počítač.







Moderátorka: Kdybyste mohli něco vzkázat starším lidem: Chtěli byste jim vzkázat, že tohle by se nemělo dít?





Chlapec: Prosím! Dejte rodičovský zámek na onlinový přístup pro vaše děti, které jsou mladší, řekněme, osmi let!







Moderátorka: Takže vy byste chtěli, aby vám rodiče, starší lidi, zamkli vaše mobily?





(Reakce hromadná a nesrozumitelná)





Moderátorka: Nicku, to bylo pozoruhodně otevřené. Proč takhle věková skupina? Proč je důležité dělat tuhle přednášku této věkové skupině?







Nick Dunn: Jak jsme o tom hovořili v hodině, a oni to přiznali sami, většina čtrnáctiletých a patnáctiletých dětí v této věkové skupině nějakou formu pornografie už viděla. Takže dostávají falešné informace o tom, jak by měla vypadat těla, jak probíhá sex,





Moderátorka: Zjevně v té hodině docházelo k určité míře poučení. Vyskytla se tam slova, která někteří žáci neznali, a teď z této třídy odejdou a budou znát slova, která dosud neznali. Je to dobrá věc, anebo to existuje nebezpečí, že jim sdělujete další věci?







Může vám to naprosto narušit vaše vnímání reality. A může to způsobit, že nebudete schopni si utvořit normální vztah. Zdravý vztah. Ta otázka existuje od začátku času. Jak vidíte, oni často vědí o pornografii daleko víc, než co vědí dospělí. Myslím si, že naše přednášky jsou opravdu důležité, abychom jim poskytli reálné informace o tom, co je sex a co je sexualita.