Michael Moore: Co se mi líbí na Americe

18. 10. 2021

Po dlouhém přemýšlení jsem napsal třináct věcí, které se mi na USA šíleně líbí. Zde jsou, píše Michael Moore:



1. První dodatek americké ústavy



Ve Spojených státech amerických můžete doslova a legálně říkat, cokoli chcete - až na to, že nemůžete křičet „HOŘÍ“ v přeplněném kině. Ochrana svobody projevu je tak absolutní, můžete dokonce lhát, pokud nevíte, že lžete a neděláte to ze zlé vůle. Můžete zastávat jakýkoli názor, a můžete provádět jakoukoli formu pokojného protestu. Při tomto mírumilovném protestu se můžete dokonce legálně ohánět zbraní! Pokud chcete, můžete patřit k tomu nejšílenějšímu náboženství a uctívat jako svého boha starou botu. Po dlouhém přemýšlení jsem napsal třináct věcí, které se mi na USA šíleně líbí. Zde jsou,Ve Spojených státech amerických můžete doslova a legálně říkat, cokoli chcete - až na to, že nemůžete křičet „HOŘÍ“ v přeplněném kině. Ochrana svobody projevu je tak absolutní, můžete dokonce lhát, pokud nevíte, že lžete a neděláte to ze zlé vůle. Můžete zastávat jakýkoli názor, a můžete provádět jakoukoli formu pokojného protestu. Při tomto mírumilovném protestu se můžete dokonce legálně ohánět zbraní! Pokud chcete, můžete patřit k tomu nejšílenějšímu náboženství a uctívat jako svého boha starou botu.

Tato práva jsou pevná a neodstranitelná. Někteří budou tvrdit, že nám to v poslední době není zrovna k ničemu dobrému. Zastávám však stanovisko, že šílenci, kteří nás nyní obklopují, nás ostatní nutí zbystřit mozek a zapojit se do debaty, vyzbrojeni fakty a soucitem - a s tím to s námi dopadne dobře. A už se to podařilo. Zvítězili jsme o více než o 7 milionů hlasů! Toho musí být víc! A ano, proto mám rád Ameriku.



2. Nejsme tavicí kotlík - jsme velký, krásný guláš!



To, co dělá tuto zemi takovým bláznivým, skvělým a vzrušujícím místem k životu, je jeho nesmírná rozmanitost - tisíce, miliony lidí ze všech zemí na světě. Jsme národ, jehož občané mluví mezi 350 a 420 různými jazyky.



Díky bohu nejsme tavicí kotlík. Kdo bychom byli, kdybychom se všichni roztavili v jeden homogenní kotel železa? Není lepší, když jsme daleko více jako guláš nebo salát - jsme různé přísady, které si zachovávají vlastní individuální identitu, ale spojují se v jeden celek, aby vytvořily něco velmi chutného a často docela dobrého?



Naše americká rozrůzněnost vytváří obrovskou škálu myšlenek, vynálezů, kreativity, politiky, přesvědčení, jídla, kultury, komunity - a to vše se děje navzdory vysoké míře rasismu, misogynie, kapitalistické chamtivosti a neúnavného každodenního drcení chudých bohatými. Jaké je to, pane, svědectví, že navzdory vší nenávisti, kterou musíme od sebe navzájem překonávat, dala naše země nakonec světu vše od vakcíny proti obrně přes zip až po Chucka D a internet. Dva bratři z města Ann Arbor vynalezli Photoshop. Dvě sestry a kamarád začali s Plánovaným rodičovstvím. Dva sourozenci z Daytonu byli první, kdo sestrojil letadlo a letěli s ním. Syrské muslimské americké nemluvně adoptovali dva arménští Američané a pojmenovali ho Steve Jobs. Stal se tvůrcem firmy Apple.



Naštěstí se naši občané neproměňují v robotické automaty. Všichni máme odlišný smysl pro humor. V kteroukoli minutu existuje milion nových směrů, kterými se můžeme vydat, protože se neustále ptáme „A PROČ NE ?!“ I idioti mezi námi jsou roztomilí a rozkošní, když bezradně chodí sem a tam v zombifikovaném stavu a vůbec netuší, že jsme planetu Zemi proti jeji vůli srazili na kolena. Pořizujeme a zveřejňujeme velkolepé snímky našeho grilovaného lososa. Děláme ze sebe hloupé přívržence Tik-Toku, jak tancujeme podle „Billie Jean“, a snažíme se nedělat si starosti s bratrancem, který nám právě poslal „důkaz“, že do vakciny od firmy Pfizer byly tajně vloženy buňky z potracených nenarozených dětí. Šílenství. Ale jsme také Ava DuVernay, Cornel West, Quentin Tarantino, Ruth Ben-Ghiat, AOC, Aziz Ansari, Barbara Lee, Ang Lee, Billy Collins, Linda Sarsour, Rod Birleson, Susan Sarandon, Alexandria Villaseñor, můj pošťák „Willy“ Williams , Kathy Najimy, Daniel Ellsberg, Mehdi Hasan, Katie Halper, Sam Riddle, všichni moji odborářští kolegové, Francesca Fiorentini a pan Vineski, náš milovaný školník v mé škole.



To všechno na nás všech miluji a nedovedu si představit, že bych to chtěl jinak.



3. Na lékařských a na právnických fakultách je více žen než mužů, více Američanek než Američanů získalo medaile na letošní olympiádě, a většinu týdnů je na seznamu bestsellerů beletrie listu New York Times buď tolik spisovatelek jako spisovatelů, nebo více spisovatelek.



Vítejte v naší nové americké budoucnosti. Věřím, že bude laskavější a inteligentnější, když nebudou o všem rozhodovat staří rozzlobení běloši. Do 40. let 21. století budou běloši v USA menšinou. Ženy už tady většinou jsou - částečně proto, že žijí o čtyři roky déle než muži. Chodí k zubaři. Hlasují ve volbách častěji než muži. A kupují neuvěřitelných 80% všech knih beletrie prodaných v Americe. Průměrný věk Američana je dnes 37 let. Průměrným členem dělnické třídy je 40letá neběloška. Tak vzniká skvělý a mnohem lepší guláš než dosud.



4. Broadway.



Našetřete si a přijeďte do New Yorku jen jednou na prodloužený víkend (čtvrtek-neděle). Jděte na Times Square a kupte si tam levné vstupenky na Broadway nebo Off-Broadway za poloviční cenu - a podívejte se za ty 4 dny na 6 her! Vrátíte se domů nadšení, s rozšířenými obzory a rozbouřenou myslí. Vaše pracovní doba od 9 do 17 už nikdy nebudou vypadat stejně. Jednoho dne si můžete vzít pero, sešit a exportovat ty nádherné příběhy, které máte v hlavě, a vlastní rukou je dát na papír. Papír! Budete je číst znovu a znovu a přinesou vám radost a pohodlí. Možná si je později přečtou nebo zažijí i ostatní. Toto je vstupenka do svobody. Proto mám Ameriku rád. (Poznámka: Když jsem byl v roce 2017 na Broadwayi, požádal jsem své producenty, aby snížili cenu lístků na balkóně na 29 dolarů - a pokud mi někdo z mého města v Michiganu napsal a řekl, že si to nemůže dovolit, řekl jsem na pokladně, ať je pustí do divadla zadarmo. A přes všechny ty slevy a lístky zadarmo jsem byl po 6 týdnů své 12 týdenní omezené doby, kdy jsem měl divadlo, stále nejúspěšnější broadwayskou hrou (nehudební). Můj názor na broadwayské producenty: zařiďme, ať jsou divadla dostupná všem!)



5. Mám rád Ameriku, protože máme dobré sousedy. Kanaďané vynalezli telefon, basketbal a pytel na odpadky. A pak ne!



Pravděpodobně jste si mysleli, že jsme to všechno vynalezli my Američané! Ha! Proto jsme tak dobří. Mistři iluze! Jsme soused, který si půjčuje talíře a příbory a zapomíná jej vrátit. Rádi si půjčujeme všechny druhy nápadů od našich sousedů a pak je vylepšujeme - a nakonec si je přisvojujeme. A nezapomeňte na Mexiko! Myslí si, že jsme tak skvělí a úžasní, že u nás chtějí žít! Dívají se na nás, vidí miliony bělošských rasistů a říkají si: „To je to místo, kde chci vychovávat své děti!“ Proč odmítat lidi, kteří nás milují navzdory našim nedostatkům? Neznám žádného Francouze, který by se chtěl vzdát svého domova, občanství a dezertů a být jedním z nás. Navíc nezapomínejte! - Mexičané nám dali popcorn, čokoládu, žvýkačky, bavlnu, brambory a rajčata. Mmmmmerika!



6. Jsme jedinou zemí na světě s arktickým a zároveň i tropickým podnebím. A jsme obklopeni třemi oceány.



Jinými slovy, mohu se toulat po poušti, sjíždět po tajícím ledovci, procházet se lesem, vyrábět sněhové anděly ve vánici, zápasit s aligátorem, vystoupat na horu 6000 metrů vysokou, pěstovat pomeranče, žít ve městě s 9 miliony obyvatel, ale jen deset minut od divočiny, mohou mě pronásledovat tornáda, mohu utíkat před hurikány, vykopávat ze země dinosaury či sednout si a a dívat se na staleté stromy nebo na to, jak umírá medonosná včela. To všechno můžu dělat - a nikdy neopustím svou zemi.



7. Je tu tolik lidí, že si můžete najít své publikum bez ohledu na váš talent.



Můžete být specializovaným hudebníkem jakéhokoli žánru, a pokud jste v tom dobří, existuje tolik Američanů - 330 milionů - že si mezi nimi vždycky najdete své publikum. Vaše šance zaplnit hlediště tisícem lidí není tak malá, jak byste si mohli myslet. Můžete být nezávislým filmařem a 299 milionů vašich spoluobčanů mohou vaše filmy nenávidět, ale pokud vás miluje jen 1/300 této země, vyděláte za první víkend promítání svého filmu neuvěřitelných 10 milionů dolarů! Zní to proveditelně! Využívejte toho obrovského počtu obyvatel - je to ve váš prospěch. Toto není Belgie. Jen 40 000 čtenářů z 300 milionů občanů je vše, co potřebujete, abyste se dostali na seznam bestsellerů! Můžete mít rádi Ameriku a Amerika může mít ráda i vás.



8. My Američané už víme, jak napravit klimatickou katastrofu, nahradit kapitalismus demokratickým socialismem a udělat skvělou pizzu.



Od více než 1 000 socialistických starostů a dalších volených úředníků z počátku 20. století přes socialistické programy FDR až po Bernieho, který v roce 2016 vyhrál téměř polovinu všech demokratických primárek v jednotlivých státech, je většina Američanů připravena konečně mít placenou rodinnou dovolenou, komunitní vysokou školu zadarmo, rozšířenou zdravotnickou péči s bezplatnými naslouchadly a brýlemi pro seniory, odpuštění studentského dluhu, snížení nákladů na péči o dítě na polovinu, dvě teplá jídla zadarmo denně ve škole pro všechny děti, minimální mzdu 15 až 20 dolarů za hodinu a cenu receptů sniženu o 59 až 79%. A téměř všichni nyní souhlasí, že bohatí musí začít platit svůj podíl na daních. Američané jsou přirozenými demokratickými socialisty - „My, lid“ jsou první slova ústavy naší země! Vytvořili jsme první obrovský systém bezplatných veřejných knihoven na světě, bezplatných hasičských sborů (ano, v minulosti, kdy váš dům začal hořet, za jeho uhasení jste museli platit) a bezplatných veřejných škol pro všechny. Většina z nás je přesvědčena, že si každý zaslouží místo u stolu a pořádný kus koláče. To je to, proč je tak příjemné žít zde, s vědomím, že pár stovek milionů lidí myslí stejně jako vy! To se mi na Americe líbí a rád vím, že brzy budeme jistě nedokonalým, ale dobře míněným kvazisocialistickým rájem - a dožiju se toho.



Co jsme vytvořili



9. Rock-n-Roll, Hip-Hop, Jazz, Punk, Soul, The Blues, Country, Bluegrass, Gospel, Detroit Techno, American Folk a Weird Al Yankovic.



To je všechno hudba, kterou jsme vymysleli a dali světu. Už jen to je dostatečným důvodem k vděčnosti za to, že jste zde vyrostli, žijete zde a vydáte se na pěknou dlouhou cestu - s otevřenými okny nebo shora dolů a s hlasitým rádiem.



10. Přestože jsme národ zabijáků, stát nikoho z nás nenutí druhé lidi zabíjet.



Když se verbuje do armády, může kdokoli podepsat kartu s tím, že odmítá zabíjet, a nedostane zbraň. Líbilo se mi, že když mi bylo 18, řekl jsem místní odvodní komisi: „Žádný Vietnamec mi nikdy nic neudělal!“ Sakra ne, nešel bych a líbilo se mi, že jsem to mohl udělat v tak militaristické zemi.



11. Během zápasu na stadionu můžete předat desetidolarovku v řadě přes patnáct cizích lidí...



… A nejenže bude těch deset dolarů věrně dodáno prodejci v uličce, ale i oba párky v rohlíku s hořčicí se dostanou až k vám, nezcizeni, nesežrané a neporušené. Ano, máme zločinnost, ale nikdo nikdy neukradne hamburger někoho jiného. Bylo by to neamerické.



12. Filmy!



Nic víc říkat nemusím.





13. Jsme opravdu v průšvihu





Ano, v Americe je toho hodně špatně. Ale to nám dává všem šanci to napravit. Můžeme něco napravovat doslova pořád, každou noc a den. Nikdy není nuda! Nikdy není nudný okamžik! Co bychom dělali, kdybychom všichni žili v Dánsku ?! Jezdili na kole?