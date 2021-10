Ministerstvo vnitra ČR ohýbá právní předpisy, aby mohlo jednoduše vyhostit žadatele o azyl

A výborná

dnes opět našla dva nezletilé afghánské kluky v detenci v Bělé Jezové, kde podle práva vůbec nemají co dělat! A co víc, vnitro z toho staršího - sedmnáctiletého udělalo "opatrovníka" pro toho mladšího (bratranci), aby nemuseli volat OSPOD a mohli je bez intervence orgánu sociálně právní ochrany nechat za katrem v Bělé a rychle je deportovat do Rumunska. Přece nebudou nelidsky trhat rodinu... S deportací na Dublin do Rumunska přitom musí MV počkat na rozhodnutí soudu, jestli přizná nebo nepřizná žalobě odkladný účinek, což u nezletilých obvykle přiznává. I tento předpis kolegové z vnitra prostě ignorují - děti už mají vyřízené letenky, přestože soud o odkladném účinku zatím nerozhodl.