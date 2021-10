Neodpovědní novináři způsobující smrt: Šílenství na Seznamu

25. 10. 2021 / Boris Cvek

Tak profesor Thon to dotáhl až na Seznam. Nechápu, odkud své hypotézy o boji s epidemií pomocí dexametazonu a léků proti srážlivosti krve bere. Kdyby třeba dal odkaz na nějakou vědeckou publikaci nebo na zemi, kde to praktikují. Navíc to podává tak, že vlastně jde o finanční motivy, které brání této "revoluční" strategii bojovat s epidemií - takže vlastně se tam skrývá ten typický narativ, který ve společnosti vyvolává zuřivý rozklad důvěry v instituce a šílenou potřebu vyznávat fantasmagorie typu chemtrails. Třeba spojování covidu s "precizní" léčbou" a s nasazováním kortikoidů v domácí léčbě proti covidu mi přiijde jako naprostý výron šílenství.



"Naše medicína už má možnosti precizní léčby, jenže je zanedbaná. Jsou to takzvaná imunosupresiva, ale musí se nasadit již v domácím ošetřování, to jest dříve, než dojde k rozvoji onemocnění. To se neděje a pak je pozdě."



Obecně mnoho vědců celý život sní a touží po tom, jak budou důležití, jak objeví něco zásadního, jak budou ve světle televizních kamer a v novinových titulcíh. Mnozí jsou na tom tak závislí a tak frustrováni z reality, že se prostě utrhnou z řetězu a využíji cokoli, aby se jim podařilo se zviditelnit.



Neexistuji studie pro používání dexametazonu na začátku nemoci, nota bene v domácím ošetřování. Existují studie - vlastně jen jedna, ale zato skutečně pořádná - která ukazuje, že dexametazon dokáže snížit úmrtnost, pokud je podáván intubovaným pacientům s covidem. EMA povolila dexametazon pouze pro tento typ pacientů. Představa, že pokud se bude dávat dexametazon jaksi preventivně už na začátku nemoci, tak to někomu pomůže, nemá žádnou oporu v datech a zajímalo by mne, zda to někdo někde vůbec zkoušel.



"Based on the review of available data, EMA is endorsing the use of dexamethasone in adults and adolescents (from 12 years of age and weighing at least 40 kg) who require supplemental oxygen therapy. Dexamethasone can be taken by mouth or given as an injection or infusion (drip) into a vein. In all cases, the recommended dose in adults and adolescents is 6 milligrams once a day for up to 10 days.



Published data from the RECOVERY study show that, in patients on invasive mechanical ventilation, 29% of those treated with dexamethasone died within 28 days of starting dexamethasone treatment compared with 41% of patients receiving usual care, with a relative reduction of about 35%. In patients receiving oxygen without mechanical ventilation, the figures were 23% with dexamethasone and 26% with usual care, with a relative reduction of about 20%. No reduction in the risk of death occurred in patients who were not receiving oxygen therapy or mechanical ventilation. These results were supported by additional published data, including a meta-analysis conducted by the World Health Organization (WHO) which looked at data from seven clinical studies investigating the use of corticosteroids for the treatment of patients with COVID-19." ZDE

