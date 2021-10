Projekt BIO v regionu rozvoněl plotny

Tisková zpráva:

27. 10. 2021

V obou vzdělávacích institucích startoval program vždy v 7:00, kdy studenti pod vedením šéfkuchaře Pavla Martínka rozpálili plotny a společně připravili 3 chodové menu.

Drůbeží paštika s medem a solí na domácí houstičce

Grilované hovězí sous-vide s dýňovým pyré

Smažený tvaroh s marinovanými švestkami a jemným krémem

To vše z biopotravin. Po samotném vaření následovala ochutnávka, která zvolna navazovala na teoretickou část. Nový pohled na lokální suroviny, který změní gastronomickou cestu nové generace. Do projektu vložil sílu a empatii již zmíněný šéfkuchař Pavel Martínek. Svou kariéru započal ve svých raných studiích. V samém počátku šlo o praxe v tuzemských i zahraničních restauracích. Lze jmenovat hotel Imperial ve Františkových lázních či hotel Ramada v přístavním městě Dover v Anglii. „Určitým mezníkem v mé praxi byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, že chci vařit jiným způsobem, než jaký jsem běžně znal. A to, že chci jídla připravovat bez použití polotovarů a různých "umělých" dochucovadel. Začal jsem hledat způsoby, jak kombinovat suroviny a chutě tak, aby jídlo bylo skvělé "samo o sobě". A to s odstupem let považuji za svou největší "devízu" v kuchařské praxi. Rád vařím z kvalitních čerstvých surovin. Navíc zkušenost poznat mladé začínající kuchaře, byla obohacující a bylo fajn jim předat nabité zkušenosti z mé 20ti leté praxe. Líbí se mi čistota biosurovin, už při prvním kontaktu jsou autentické, hezky voní. Práce s těmito surovinami je daleko jednodušší, nepotřebují tolik kuchyňské úpravy při zachování správného technologického postupu. A dopad jejich konzumace pro naši výživu vidím do budoucna jako zásadní, hlavně v oblasti školního stravování. Tam by to mělo být běžným standardem," dodává Pavel Martínek, profesionální kuchař, lektor v projektu BIO v regionu.



" Pro studenty to byla vynikající zkušenost. Připravené menu se nám zdálo ze začátku náročné a trochu jsem měla obavy, protože rok distanční výuky se bohužel na praktických dovednostech studentů dost podepsal. Ale pan šéfkuchař to zvládl na jedničku a s jeho podporou byl výsledek úžasný. Studenti byli pyšní, že se jim to povedlo. A z biosurovin se jim vařilo skvěle, bylo to poprvé a myslím, že bychom určitě podobnou akci chtěli v budoucnu zopakovat," dodává Jiřina Janošíková, Střední škola Litovel.

"Jsme rádi, že po dlouhé době byl seminář na živo. Jsme už z on-line výuky unavení jak my, tak studenti. Téma bylo pro nás zajímavé, ale není to pro nás nové vařit z biosuroviun, máme dlouhou spolupráci, jak s ekofarmami, tak s výrobcem biopotravin PRO BIO ve Starém Městě. Já vždycky oceňuju, když přijde někdo z gastro praxe. Dokážou děcka nasměřovat dobrým směrem a otevře jim to oči. Domlouváme pak pro ně na zajímavých místech stáže. Moc se mi líbilo vymyšlené menu, bylo perfektně napasované do podzimu." říká Luděk Ungermann, zástupce ředitele pro odborný výcvik, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník.

Ze strany studentů se také pěly samé ódy poznání. "Byla to pro nás novinka, z biopotravin jsme vařili poprvé a moc nám to chutnalo, " dodává Lukáš Klimeš, Střední škola, Jeseník.

"Poprvé jsme si vyzkoušeli technologii sous-vide, maso bylo šťavnatější a křehčí, perfektně se to hodí k biomasu, které je dražší. Uchováte tím jeho gramáž a zároveň i vynikající chuťové vlastnosti," upřesňuje Čeněk Tota, Střední škola, Jeseník.

Studenty Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh seminář s vařením ještě čeká a určitě se mají na co těšit.

Co víc si přát než spokojené a obohacené studenty. Rozšíření vědomostí, byť jen jednoho člověka za to vždy stojí. V tomto měřítku je to povinností. Celý projekt se uskutečňuje díky Bioinstitutu Olomouc za podpory Ministerstva zemědělství.

Termíny uskutečněných exkurzí

29.9. Ekofarma Skřivánek Branná

6.10. Farma Bovine, Heřmanovice

Termíny kurzů vaření a vzdělávacích seminářů

19.10.2021 SOŠ Litovel

20.10.2021 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb v Jeseníku

10.11.2021 Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh