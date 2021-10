Angličané zuří, že brexit proměnil jejich zemi v království výkalů

27. 10. 2021

čas čtení 3 minuty

Zprivatizované anglické vodárenské společnosti (ve Skotsku jsou naštěství vodárny vlastněné státem, Skoti by nikdy neprodali své rodinné stříbro!), které od své privatizace za vlády Margaret Thatcherové vyplatily svým akcionářům dividendy ve výši mnoha desítek miliard liber, aniž by řádně investovaly do vodárenské infrastruktury, nejsou nyní v době častých dešťů schopny zabránit tomu, aby nevypouštěly do anglických řek a mořských pobřežních vod chemicky neupravené výkaly z kanalizace. Mimo jiné je to proto, že po brexitu nejsou tyto vodárenské společnosti schopny dovážet z Evropské unie potřebné chemikálie, které se normálně používají pro zneškodnění výkalů před jejich vypouštěním do řek.



More storage tanks could have been installed

Chemicals could have been bought and storage

But

That costs money



Dumping sewage in rivers makes them money pic.twitter.com/Me1QQs96ht — thenovice#fbpe #johnsonOut (@pedromakee) October 26, 2021





https://t.co/DthAlUjMDD — dave democracy (@dave_democracy) October 26, 2021





All this sewage nonsense won't play well with the floating voters



satire



#PooTitlesForBoris #TurdWorldCountry pic.twitter.com/aSa5CTVefJ — NoTalentPod (@NoTalentPC) October 26, 2021

I just called to say I love poo 💩 #PooTitlesForBoris pic.twitter.com/tG09LH8Roe — SJC #JohnsonOut 🇪🇺🏴🏴 (@joycaves) October 26, 2021













V britské Horní sněmovně byl minulý týden předložen zákonný dodatek, který měl vodárenských společnostem zakázat vypouštění chemicky neupravených výkalů z kanalizace přímo do přírody. Docela neuvěřitelně, téměř 200 konzervativních poslanců v Dolní sněmovně pak hlasovalo proti tomuto dodatku, takže vodárny až na další mohou vypouštět do řek a moří, s odpuštěním, tolik ho.en, kolik se jim zachce.







Paradoxní je, že k tomuto skandálnímu parlamentnímu rozhodnutí došlo jen několik dnů před zahájením globálního summitu COP 26 v Glasgow, kde Británie předstírá, že mezinárodní ekologickou velmocí.







Aktivisté tuto nabídku kompromisu od vlády nyní interpretují jako ústupek. No, uvidíme. Nedá se jí věřít:





“Hurray! We all did it! All of us who wrote, shared and spoke out against the sewage scandal! Flooded with negative press, irate public, powerful memes and fantastic pressure from social media…” …read on. 👇https://t.co/aPfZmTvPjE — Dr Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) October 26, 2021

Crucial to see the wording of the government amendment on dumping of sewage in rivers and coastal outlets. It needs to be a robust requirement to significantly reduce untreated sewage discharges. Not just a weak aspiration — Andrew Adonis (@Andrew_Adonis) October 26, 2021

Na sociálních sítích to vyvolalo v Británii obrovskou zuřivost uživatelů. Seznam poslanců, kteří takto hlasovali, byl okamžitě rozšířen na internetu a tisíce lidí se přímo obrátily na jednotlivé poslance, požadující od nich vysvětlení, jak je možné, že takto šokujícím způsobem připustili volné vypouštění výkalů do přírody. Je to, občané protestují, další obrovský "výdobytek" brexitu.Vláda se pokusila proti tomu zahájit na sociálních sítích obrannou akci. Mnoho konzervativních poslanců zveřejnilo téměř identické prohlášení, které jim zformulovala kancelář Borise Johnsona. Tvrdí se v něm, že kanalizační systém v Británii je zastaralý, datuje se z 19. století, a stálo by 150 - 650 miliard liber ho zmodernizovat tak, aby se do řek nevypouštěly neupravené výkaly. ZDE Podle nejnovějších informací se Johnsonova vláda navzdory protestům veřejnosti nepodpoří zákaz, aby vodárny nevypouštěly výkaly do řek, ale prý "zavede nějaký postupný kompromis". Jde o ostrý boj mezi Horní a Dolní sněmovnou - Dolní sněmovna je ovšem plná poslušných poslanců Borise Johnsona, kteří by i vyskočili z okna v pátém patře, kdyby jim to jejich vůdce nařídil. ZDE







0