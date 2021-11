Hradní lhaní k uzoufání

Babiš byl po volbách v Lánech. Jednal, debatoval a hovořil se soudruhem Mi. Tak to tvrdil, takto lhal. Lhal opět a znovu. Vůbec mu nepřišlo divné, že soudruh Mi je nějak nepřítomný, ač přítomen. Možná hlavou moudrého starce opět jen kdosi z pozadí pokyvoval. Mám tedy, soudruhu Mi, dva pokusy na sestavení vlády? Kýv, kýv. Děkuji, povím to hloupému českému národu. Jistě mi zas a znova naletí.

Bude teď zajímavé, kdo, koho a jak bude držet v šachu či na uzdě. Protože každý z vrcholných politiků (zprava doleva a zpět) a zaměstnanců hradní kanceláře od jara tohoto roku viděli a slyšeli, jak na tom prezident je. Mají na hlavě tolik másla, že by Olma i s Madetou záviděly. Každý z nich mohl podat echo na policii. Od zakřiknutého Fialy po vykřičeného Okamuru. Každý. Výmluvy neplatí, omluvy se neberou.

Andrej má na všetky Mrázkovy složky plné překvapení. Na Nejedlého, Mynáře a Ovčáčka jako by měl prázdno. Ale ne. Jen místo odstranění z cesty volil výhodnou spolupráci s grázly jemu podobnými. Dobře se u Mrázka přiučil řemeslu.

Začínáme

Andreji a Viktore, što ty gavaril a kak tebja zavut? Ano, prezident je v naprostém pořádku a dobře se mu vede.

Pan Miloš tajemně hovoří u příležitosti začátku školního roku v Brně o hladu afrických dětí. Možná, že se tímto podvědomě dožaduje jídla. Doktor Zavoral panu Milošovi přísně nařizuje jen dvě sklenice vína denně. Jenže subjektivní čas je prevít a takový den může uplynout v případě ohromné žízně sakra rychle a náhle je tu již zítra a další dvě sklenice lahodného moku. A další zítra, další a další okamžitá zítra. Jelikož pan Miloš alkoholicky zlobí, tak 10. září nástup do polepšovny. Doktor Zavoral doporučuje ústavní péči. Bumbál bumbá přes míru. Povedený nezvedený kancléř spravuje zprávou o nutné hospitalizaci i samotného Andreje. Prý má pan Miloš hlad jako pověstný vlk na Karkulku, ale bohužel denně vybafá tři krabičky, takže druhý den smrdí jako soudruh popelník a na víc nemá chuť na žvanec.

Ke kartě pana Miloše, který tají svůj zhuntovaný zdravotní stav jako odésák rudou knížku, se může dostat lékař, jenž jde náhodou okolo kolem. Ne že by to vadilo, prezidentovo zdraví nás přeci zajímá, ale proč tedy mluvčí žalmista Ovčáček neřekne pravdu, za kterou velkohubě bojuje? Národ by byl spokojený a bylo by po nechutných hradních tancích. Nebo právě o to jde? O odvádění pozornosti a snahu citově vydírat?

Ředitel Zavoral před hospitalizací pana Miloše volá novému možnému ministrovi zdravotnictví panu Válkovi. Nadějný ministr kandidát Válek se nechce nijak účastnit debatního kroužku o nutném řešení stávající pandemie s dosluhující vládou, ale o zdraví pana Miloše zájem jeví. Zasvěceně hovoří o možnostech, jak skrýt prezidentovu zdravotní kartu. Proč zrovna panu Válkovi? Má snad pan Válek nějaké zkušenosti s potřebným tutláním? A na co moudré hlavy přišly? Přišly na to, že jména státníků (my máme nějaké státníky?) se velmi rafinovaně zakódují tím, že se jim dá jiné jméno. A na to pan Zavoral nepřišel sám? To se musel radit? Podobné rady by se mu dostalo i od uklízecího sboru. Mlha, Mlhoš, Man nebo Moravec či Čurda se jako pseudonym k panu Milošovi přímo nabízejí.

První hospitál

Mlčí mluvčí, mlčí nemocnice, lže mluvčí, lže i kancléř. Jediní, kteří nemlčí jsou žalmy. Je nutná punkce vody ze zdravého prezidentského bříška. Hlasitě volal Ovčáček k Hospodinu… kdyby raději hlasitě volal na přítele Miloše, aby tolik proboha nechlastal a nehulil, ušetřil by prezidentovi zdraví a Hospodinu práci. Nezalekne se ani tisíců, kteří je obklopují. Tak moment, moment, hradní mluvčí, nás nejsou tisíce, nás jsou miliony. Copak už si nevzpomínáš? Ztratil jsi víru ve věc revoluce?

Další mluvčí žalm vzývá lid víry. Že každý, kdo věří, se modlí za přátele i nepřátele. Ano, zástupy se modlí za pana Miloše, aby už přestal škodit a pokojně odešel odpočívat ke stromům na Vysočinu. Jsem si jist, že stromy to zvládnou.

Pan Miloš má poradce. Má jich mnoho. K čemu je ovšem takový poradce, když na prezidenta nemají kontakt? Doufám, že tyto slavné poradce štědře neplatíme z daní. I když, proč vlastně stále narůstá objem prostředků pro hradní kancelář? Jeden poradce si s panem Milošem píše dopisy, další poradce radí prezidentovi skrze rudou mikinu Hamáčka.

Premiér Andrej, prý je to fakt premiér, neví. Neví, a proto říká, že prezidentův stav nikdy nebyl a není… vážný. Jen to nechutenství. Premiér písemně prosí nevoleného trestně stíhaného Mynáře, aby informoval lid o zdraví pana Miloše. Který prezident na světě nemá telefon? Hradní kancléř Červivec Mynář zmáknul prezidenta dokonale. Kancléř Červivec Mynář se chytá za nos a pouští informaci, že je jeho pán Miloš dehydrován. Co to? Jo, že moc nepije. Vodu. Jinak je vše, jak má být. Ještě je tedy mírně vyčerpán. Nechtěl bych ho vidět vyčerpaného nemírně. Už prosím na korunovační klenoty neblinkat, děkuji. Pana Miloše navštívil i pan Prófa. Kdo je to pan Prófa? Pan mafián Mrázek panem Prófou míní pana Klause, který prý tuze rád žluté kulaté, na rozdíl od pana Mlhy, což je zase pan Zeman, který nemá rád žluté kulaté, ten má rád sprostý chleba, vepřové sádlo a okurku. A chlast a lásku prostého lidu. Paní Zemanová zas ráda ty kulaté žluté. Policie se již zajímá i o její skutky lásky a péče o prezidentského manžela. Oba výše uvedení „mrázkovi hoši“ byli a jsou nevítanou pohromou pro demokracii.

V polovině září Andrej dostává kompletní informace o prezidentově zdravotním stavu. Jednal přímo s doktorem Zavoralem. Dokonce i stále kouřícího pana Miloše sám navštívil. Co je to za nemocnici, která dovolí hospitalizovanému pacientovi hulení? Kde to stále žijeme? Měli mu to cigáro u huby urazit nebo za nedodržení řádu pana Miloše z nemocnice vyrazit. Ať si jde na ruskou ambasádu, když se chová jako čuně. Ten samý den ten samý kancléř vyjeví národu, že je pan Miloš statný jura. Píšeš si, policie?





Rychleji

Alkohol poručil. Na vlastní žádost pan Miloš prchá z nemocnice. Nechtějí mu nalít. V Lánech ho navštěvuje finanční amatérka paní Schillerová. Aktivně se ptá, reaguje a je rád, že je doma. Takové zhodnocení hlavy státu nám v cizině musejí tuze závidět. Dobrá volba, voliči pana Miloše. Ani jedno oko nezůstalo suché nad skutky pana prezidenta. Suché jsou také všechny láhve alkoholu v Lánech. Tentýž den jsou na audienci profesor Fiala a bývalý ministr Blažek. Už snad nikdy nikdy více ministr spravedlnosti, kupčení s byty a odborník na prodělečné kauzy státu zvaný též Don Human Pablíto. Co poslanec Blažek vlastně u pana Miloše prováděl? Spřízněná duše? Dobrý znalec vína? Znalec podvodů všeho druhu? Následně dorazil věrný mopslík Okamura Tomio Pi. A už pozvolna nastává další hradní pyžamová party. Dobrou noc a mírné kóma.

Rychleji ji

Mnozí se snaží dostat pana Miloše zpět do nemocnice. Což však nijak nekoresponduje s faktem, že je pán Miloš naprosto zdráv a je schopen zvládat své povinné povinnosti, jak se z Hradu line rudé komunistické lhaní. Tím nemyslím tři krabky cigaret a tři litry vína denně. Přemlouvá i Nejedlý, přemlouvá i Jindrák. Přemlouvá i bába? Přemluví rudého dědka? Leží jim na srdci přeci zdraví… nebo vlastní sobecké i kremelské zájmy? Chtějí nalákat pana Miloše na ceremoniál udělování státních medailí. Pan Miloš tuze rád ponižuje veřejnost. Aby také neponižoval, když rozdává své metály někdy i dost pochybným zjevům i zrůdám, které se dle jeho soudružské mysli zasloužily o stát. A o pana Miloše. A o StB. A o klanění se Kremlu. Letošní seznam čekatelů je znovu pikantní a pikareskní.

Rychleji lejí

I lidumilný premiér Andrej potřebuje, aby pan Miloš ještě trošku posečkal na své pozemské pouti. Obětuje ze svého obstarožní koňak. Opravdu ze svého? Jak znám škudlila Andreje, složili jsme se na to všichni. Všichni krom Andreje samotného. Skvělý koňak je ovšem zcela zbytečný, panu Milošovi by dobře posloužil tuzemák, zelená a jabčák litr za třicet. Je přeci lidový. Husích jatýrek se pan Miloš ani nedotkl, nechutná mu a bolí bříško. Žalmmistr Ovčáček trolluje, že jeho pán Miloš premiéra Andreje srdečně uvítal. Jak se srdečně vítá, když pekelně bolí bříško, jedna noha v deliriu a druhá v kómatu kdesi v půli Glasgowské škály? To už bohužel nedodal.

Rychleji chleji

Z Hradu sice žádná pravdivá informace o zdravotním stavu pana Miloše neprojde, ale je potřeba zákaz informovat ještě zpřísnit. Bude to přísné jako za Topky sockarta. O lidovém prezidentu se nebude jen tak mluvit v nálevnách páté cenové, kde se voličům akademika Miloše tak líbí. Jestliže byl ovšem pan Miloš v deliriu a v tremensu zvláště, kdo nařídil kancléři Červivci Mynářovi říkat, co si pan Miloš přeje? Mynář to nakázal Červivcovi, nebo Červivec Mynářovi, nebo Červivec Červivcovi? Kde jsou ti od pomáhat a chránit?

Bohužel, tento Mynářův zákaz platí i na žalmy. Škoda. Jeden se dosyta zasmál, jak se hradní tiskový zoufalec snažil do obsahu žalmů násilně ingerovat Zemana, Ovčáčka s Mynářem a Nejedlým, jakožto poslední spravedlivé a první dobrotivé.

Rychleji rychleji

Do Lán jede Hamáček Jan a Orbán Viktor. To aby ostuda byla i ostudou mezinárodní. Šmarjá, co si teď o nás ve Visergrádu pomyslí! Že Viktorovi pan Miloš říkal Andrej, je sice zvláštní, ale na druhou stranu oba, Andrej i Viktor, jsou si politicky podobní jako vejce Putinovi a oba kopou za nerodnou Rus, takže omyl není až tak velký. S Viktorem vlastně Andrejem, nebo Andrejem vlastně Viktorem prý z deliria pan Miloš hovořil zasvěceně o „gríndílu“ a o energetice jádra. Vždy Rosatom. V kremelském atomu jsou všichni tři kovaní. Ať to stojí, co to stojí. Po ukončení jednání s bezduchým panem Milošem se Viktor Andrej podepsal do knihy návštěv. Zda tak učinil azbukou a pod jakým jménem, se dosud nepodařilo vypátrat. Ovčáček to zjistí a prostřednictvím vhodného žalmu dá vědět zvídavé veřejnosti. Náš pán Miloš komunikoval s Viktorem Andrejem, ale bylo vidět, že je mírně unavený. Kdyby byl unavený hodně, zval by Orbána Jůlií a mluvil svahilsky. O jednání se dozvěděl i zmíněný opravdový Andrej a zděšen volal slečně Kateřince a snažil se jí domluvit, aby papá sakra dostala nemocnice. Ještě ho budou chvíli potřebovat. Pak ať jde.

Rychleji rychleji ji

Nepůjdu a nepůjdu, tak pravil Jezevec zalezlý v lánské noře. Nechtějí mu dovolit vzít si s sebou láhve. To se přeci nedělá. Že na vás pan Miloš zavolá lidem mocně vzývaného Křečka?!

Když nechce pan Miloš, musí pan Zavoral do Lán. Ovčáček zatím práší jako udatný petrohradský trollol. Ubezpečuje národ přihlouplých voličů, že je pan Miloš přeci zcela fit a že se pilně připravuje na povolební jednání. Policie, čteš to vůbec?! V Haló novinách zřejmě soudruh Ovčáček nebyl přítomen na kurzu první pomoci a na základní škole prý Jirka chyběl i na všech hodinách přírodovědy a posléze i biologie. O lidskou anatomii nezavadil ani okem zdatného komunistického štváče.

Rychleji rychleji lejí

Hradní lump Červivec Mynář lže na plnou hubu. Slibuje národu, že v den voleb uvidí zdravím prolezlou prezidentskou hitparádu. Místo avizovaného zjevení do Lán urychleně spěchá doktor Zavoral, aby tak něco nezvoral. Přísedícím zaměstnancům hradní kanceláře dokonce vyhrožuje, že buď pan Miloš půjde, nebo půjde. Nějaký odborník z prezidentova okolí láká pana Miloše do špitálu na vitamíny. Další takový, co chce léčit prochlastaná játra, zhuntovaný jícen a zdevastované plíce vitamíny.

V den voleb pana Miloše natěšenému národu raději neukáží. Nechtějí voliče vystrašit. Raději povolali komisaře a objednali panu Milošovi urnu. To je odvaha. Prý byla hezká. Ta urna. Všímavý šéf komisař hovoří o skvělém výkonu pana Miloše. Úkon zvládl jen s deseti bodyguardy a ještě se nechal vyfotit. Koho volil? To neví ani sám pan Miloš. Jistě mu vhodný lístek nachystali. Ty fotky pana Miloše byly takové nějaké divné.

Všechen další program vždy zdravé hlavy státu se okamžitě ruší. Pan Miloš potřebuje nabrat síly. Jak tyto síly nabral? To bylo vidět v neděli, když JIPka uháněla do nemocnice s prezidentem v bezvládí. Pochopitelně ještě než pana Miloše odnesli, stačil s panem Milošem v komatu hovořit náš skvělý Andrej. Nebo Viktor? Asi Andrej. A bezduchý prezident mu slíbil, na psí uši, na kočičí svědomí, dalších deset pokusů na sestavení vlády. Vše pochopitelně stvrdil i hradní kancléř a hradní mluvčí. Domluva je domluva. Já vás, vy mne.

Kde je ten komisař Clouseau? Premiér této směšné země lidem vzkázal, že pan Miloš reagoval pomalu, byl vyčerpaný, ale slíbil. Slíbil! Což je na jedince v kómatu dosti dobrý, až zcela obdivuhodný výkon. A pak už se jelo. S větrem o závod.

Ředitel Zavoral na ubohé tiskovce potvrdí, že je Zeman chronicky nemocný. I ty, Brute? A kdo bude říkat, jak chronicky nemocný, ten půjde k soudu. A minimálně o pět milionů se budeme soudit. Za vaše peníze máme dobré právníky.

Rychleji rychleji chleji

Buchty a klobásy. Mluvčí Ovčáček podvědomě sdělil, na co že se po večerech doma v pyžámku kouká. A když pak hovoří o Milošově stravě, tak se mu to jen trochu popletlo. Jiné vysvětlení je snad ještě horší. Možná by ale hradní šašek mohl lidsky objasnit, jak ty buchty s meruňkami a klobásu se zelím do svého pána Miloše chtěl nacpat. Bláboly hradního státem štědře placeného lháře museli umravnit lidsky i pracovně profesionální mluvčí UVN.

Chrabrý šéf Senátu vyhrožuje už článkem 666. Dříve nebyl čas, nebyly podklady, nebyly důkazy. Nebyly? Už od Vrbětic bylo zřejmé, že pan Miloš nevládne, že podléhá vlivu trestně stíhaného Mynáře a vlivu agenta Nejedlého.A že lže jako Zeman u Vrbětic. Vyslanec z IKEM a náhodou poslanec za ANO pan Špičák Jůlius majiteli píše sms, že stav jater pana Miloše není až tak špatný, aby to bylo na transplantaci. Pochopitelně na transplantaci to není, protože by ji pan Miloš nezvládl. Možná by měli vysvětlit voličům, k čemu je přístroj Prométheus vulgo umělá játra.

Rychleji rychleji rychleji

Hradní trestně stíhaný kancléř dostává zprávu o tom, že je pan Miloš neschopný provozu. Lhaní prezidentské kanceláře a hradního mluvčího zvlášť je nyní potvrzené lékařským stanoviskem. Avšak k poddaným voličům se tato zpráva zatím nesmí dostat. Tak přísaháme. Sice všichni ví, že je pan Miloš prolitý až na dno a že játra dala prezidentské funkci sbohem, ale „pšššt“. Tutlat a tutlat se musí. Trestně stíhaný vlekař na nic nečeká a intrikuje dál. Inscenuje vrcholné drama této černé komedie.

Dál zrychlují

Pět na stole v českých už tady bylo. Pětka kolaborantů u zvacího dopisu taktéž. Teď je to pět ochotníků u pana Miloše. Pětka je oblíbené číslo českých novodobých dějin. Účast na děsném bijáku potvrdili následující herci nevalné úrovně: Kruliš Vladimír, Hlinovský Jaroslav, paní tajemného původu, Vondráček Radek a principál Mynář Vlekař Vratislav. Ano, jistě. Zapomněl jsem na pana Miloše. Jenže o pana Miloše již nejde. Ten pro hradní kliku je a byl jen prostředkem zisku a moci.

Hrdá divadelní pětka secvičila s panem prezidentem prostná a před kamerou pan Miloš imitoval podpis státní listiny velkého významu… bez datumu. Kde je sakra ta policie? Asi tam, kde jsou roušky a respirátory slavné pětky. Policie Vondráčka nevedla, Vondráček řekl, že vedla, policie dementovala a vlekař dementi dementoval. Jak znám historii skutků Mynáře, udělal si z návštěv u Zemana holubník. Naštěstí zatím neorganizoval hromadný zájezd pro zájemce z Osvětiman za panem Milošem do nemocnice na JIP. Bez roušek a za státní.

Pan Vondráček otřesen po otřesném zážitku blábolí o tom, že pan Miloš srší humorem, že sleduje dění a že se baví nad zprávami o vlastní smrti. Z poskytnutého videa to vypadá zcela jinak. A to zřejmě pana Miloše nějakou dobu dostávali do formy, než spustili kamery a divadlo. Kdoví kolikrát jim tam usnul s brkem v bezvládné ruce.

Ten samý den u sochy prezidenta TGM čte a lže z pultíku paní prezidentová a slečna prezidentová stojí opodál. Po trapném pokusu o citové vydírání národa se z podstavce ztratil i prezident Masaryk. Viděli ho prchat do Rakous, prosit za odpuštění a slibovat, že už to neudělá.

Fííí

Do hry o pana Miloše se po chvilce prodlení vrací agent StB Andrej. Ostatně StB byla pověstná hrami o rudé trůny. Andrej prý Vondráčka k Zemanovi neposlal. Jen v UVN náhodou zrovna absolvoval třetí dávku vakcíny a pak se ládoval v bufetu pamlskem. Lišák jeden udavačský. Jak známe Andreje, seděl dole v bufetu a čekal na objednanou listinu.

Pan Vondráček lhal, že ho pozval pan Miloš. Mynář lhal Vondráčkovi, že mu pan Miloš řekl, že má říct Vondráčkovi, že má za panem Milošem přijít, že se bude podepisovat zcela zbytečná listina, na kterou dole čeká zcela zbytečný Andrej, který lhal, že pana Vondráčka za panem Milošem neposlal. A ani ten zákusek panu Milošovi na pokoj nedal. Takový je to kamarád. A přitom ví, že se prezident nacpává buchtou s klobásou. A co na to pan nepřítomný Miloš?

Za panem Milošem po akci divadelní Pětky již smí jen rodina. To je ta princezna, co před národem lká a z pultíku dojemně přednáší, jak manžela Miloše milošuje. Snad jí to nenapsali s hrubicemi.

V pátek pan Vystrčil oznámil, že kancléřství neposkytlo žádné informace o stavu pana Miloše. Kancléř od zabijačky kontruje s tím, že vystoupí a všechny lži vyvrátí. Zda měl na mysli lži své vlastní, lži žalmistra Ovčáčka či lži pana Vondráčka ovšem tento hradní kujón neobjasnil. Byl nervózní, protože se blížilo pondělí.

Něco je ve vzduchu

A máme vás. Jaké to, prosím pěkně, byly lži převeliké, které avizoval vyvrátit trestně stíhaný kancléř vlekař Mynář? Jak v pondělí zveřejnil Senát (náhle probraný z letargie), dle UVN je prezident neschopen vykonávat funkci, přičemž nezvládá ani ty nejjednodušší pracovní povinnosti. Je jednoduše řečeno mimo jako propitý soudruh Gottwald při návratu z Kremlu. Ani teď a ani v blízkém budoucnu. Tady bych ještě dodal, že ani v minulosti toho nebyl schopen.

Přistižený prznitel prostor poslanecké sněmovny Vondráček hodil urychleně zpátečku a hovoří o amatérském divadle v podání kancléře vlekaře, co vleče Zemana tam, kde oligarchové a Kreml potřebují.

Budíček holoto líná

Policie už nespí, policie najednou bdí. Prospala toho už dost. Ostatně spali i státní zástupci, spali tajní i netajní agenti a spala i (až na výjimky) celá poslanecká sněmovna. Spí i Zemanovi voliči. Ti spí očarováni práškem trollolím. Kancléř Červivec Mynář si může vybrat, jakého trestního stíhání se bude účastnit. Těch trestných činů tam bude „neurekom“. I na Žalmistra Ovčáčka se trestní žalm najde. I na manželku, která nevidí, neslyší, ale koná zlo. I na agenta hlavního poradce Nejedlého mají nabito.

Za panem Milošem si vlekař vlekl, koho chtěl. Nebyl by problém dovléci i nájemného islámského Hašašína z Donbasu.

Dál Mynář nutil prezidenta k práci, i když věděl, že je Zeman na pokraji smrti. A hlavně, bude se zjišťovat, co jménem pana Miloše provedli, podepsali a rozkradli. Snad ještě není na Hradě pražském psáno „eto Putina“. Premiér Andrej si náhle vzpomněl, že Červivec je hovado a že k prezidentovi takový člověk nesmí ani na krok. Rovněž diplomatický pas kremlina Nejedlého je teď chyba ašibka , ač včera ještě nebyla. Jsou to takové praktiky pana Mrázka dovedené do roku 2021 a do absurdna. Mrázek se také oháněl diplomatickým krytím. Je rovněž nutno předat státní metály. Pokud vůbec ještě někdo o tento zprofanovaný a zemanovou érou zcela pošpiněný metál, stojí. Miloš se prý vyjádřil, že si předávání metálů užije prvního ledna. Aby Nový rok stál za nic. Navržení kandidáti jistě rádi počkají. Pan Miloš přeci nepověří někoho jiného, aby metály předal. Třeba Okamura, Filip nebo Klaus junior či Klaus senior by se hodili.

Na ostudnou návštěvu pana Miloše se na vyzvání lidu a pracovních kolektivů celého Česka vypravil i jinak lenivý ombudsman Křeček. I Pragováci, parlamenťáci Sputnikáři jakožto i veškeří „řetězoví“ si to přáli. Nevím, jak Křeček kontaktoval pana Miloše, když pan Miloš nevlastní telefon a jinou komunikační techniku ovládat neumí. Že by přes obousměrný teletext?

LžiKřeček shledal vše v naprostém pořádku, o pana Miloše je dobře postaráno, není krácen na svých právech. Navíc si přeje, aby byla zachována důstojnost osoby prezidenta a jeho úřadu. Takže teď důstojný není? To je pozorovací talent! Ještě se Milošův Křeček pohoršuje nad růstem nenávisti na sociálních sítích a ve veřejnosti směrem k dění kolem prezidenta a hradní kanceláře. Milý Křečku, stačí pouze, aby hradní sebranka, která i tebe protlačila do čela důležité instituce, pro kterou se absolutně nehodíš, nelhala, nenáviděla a neškodila České republice. Jelikož Křeček byl do funkce vyslán na přání Pana Miloše a jeho kanceláře, tak pan Křeček musí sloužit. Lživý výrok ombudsmana Křečka, že pan Miloš není omezen v komunikaci a v návštěvách každý mohl zrakem a sluchem srovnat s poskytnutým videem se zneužívanou hlavou státu. Křeček musel na příkaz z Hradu hasit požár, který vznikl po zveřejnění a odhalení praktik hradních mafiánů. A slouží dobře. S pílí a nadšením. Když strana poručí, tak Křeček musí. I pan Okamura vidí prezidenta Zemana jako jasného favorita na medaili v Pekingu. A co dodat k hloupým plkům Františka Ringo Čecha a Kajínka na CNN Prima News? Nic, nemá to totiž smysl. Franta patlal by mohl možná tak zmalovat dílo: „Zvířátka obdivují pana Miloše“. A pan Kajínek…ten raději ať kolty nechá za pasem a nevyjadřuje se k probíhajícímu ústavnímu puči. Ještě by mohl omylem někoho postřílet. A pak by ho to mrzelo.

Potkali se, viděli ho a zhola nic neudělali

Všichni, kteří s panem Milošem jednali, hovořili, obsluhovali ho či kolem něj poskakovali, měli na praktiky hradních zlých špatných okamžitě upozornit policii či státní zástupce. Ovšem i policie, i armáda, i státní zástupci i soudci a dokonce i ta osoba šéfující ministerstvu spravedlnosti viděli, jak je o prezidenta České republiky postaráno. Viděli v jakém je stavu a jak se s ním zachází. A nic. Nechali ho ve spárech hradní prokremelské a ekonomické mafie. Premiér Babiš, prezident Klaus, komunista Filip, šéf ODS Fiala, šéf SPD Okamura, Zemanův poradní tým, to je jen část hrdinů, kteří zbaběle kolaborovali na systému hradní kriminterny. Všichni tito by se měli poroučet spolu s prezidentem Zemanem do dějin. A už se nevracet.

Text je inspirován článkem

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů ostrým pohledem nevidomého