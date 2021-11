Pandemie po česku

4. 11. 2021 / Jiří Hlavenka

čas čtení 2 minuty

Byl jsem pár dní v zahraničí, tak prosím o zpětnou vazbu, zda chápu, co se tu děje:

1) V létě jsme propásli možnost intenzivnějšího proočkování, což už teď nenapravíme. Vyhlásili jsme tečku za covidem, ale jaksi jsme mu to zapomněli ohlásit, takže on neudělal tečku za námi.

2) Nenávratně jsme propásli možnost tuto vlnu aspoň trochu brzdit (nebylo ono náhodou zas před volbama, úplně stejně jako loni?), takže jsme už zase v situaci, kdy je výskyt v populaci naprosto plošný a vůbec to nejde zastavit.

3) Stále platný předseda vlády někam zalezl a jako obvykle v průšvihové situaci před sebe vystrkuje zaměstnance holdingu. Ti jsou ale teď ve výpovědní lhůtě a do ničeho se moc nepohrnou.





4) Stále platný předseda vlády čeká na startovní výstřel devadesátidenní volební lhůty pro prezidentské volby a neudělá nic, co by mu mohlo nějak uškodit v očích voličů.







5) Hygiena nám oznámila, že už opět nestíhá trasovat, což sice víme i sami, ale stejně je zajímavé, že se za rok a půl nenaučili škálovat trasovací kapacitu (např. zapojením externích call center a podobně). Asi i oni v létě udělali za covidem tečku.





6) Ministerstvo zdravotnictví je v klidu, protože dokud nepřetečou kapacity v nemocnicích, vše běží jak má, lékaři léčí, sestry sestrují, stěrače stírají. Ještě štěstí, že se neřídíme podle ministerstva pohřebnictví, protože to by začalo hlásit problém až by došla volná místa na hřbitovech.





7) Kvůli bezzubým opatřením a ostatně všemu, co je uvedeno výše v bodech 1-6, se expresním tempem promoříme, neboť viru v cestě nic nestojí. Tato situace nastane cca v polovině prosince, kdy do nás naplno udeří vlak nemocných, dojde k přeplnění kapacit špitálů a v ten moment se to tu (s křížkem po funuse a bez efektu) zavře, takže se k tomu všemu ještě jednou navrch zahubí půl ekonomiky.





Když tak dejte vědět pokud jsem ještě na něco zapomněl.

