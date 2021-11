Německo apeluje na jednotu v otázce uprchlické krize na polsko-běloruské hranici

9. 11. 2021

Německo musí získat podporu "celého demokratického světa pro spořádanou imigraci do Evropy, konstatoval německý ministr vnitra uprostřed zhoršující se krize na polsko-běloruské hranici.



Horst Sehofer obvinil Bělorusko a Rusko, že zneužívají uprchlíků a migrantů ve snaze destabilizovat Záapd. Zdůraznil, že členské země EU se musejí sjednotit tváří v tvář "hybridní hrozbě", kterou zosobňuje "politicky organizovaná migrace".

Polská policie zabránila stovkám lidí ve vstupu do Polska poté, co je běloruské úřady doprovodily na hranici. Polsko a další členské země EU obvinily Bělorusko, že se snaží vyvolat novou uprchlickou krizi v Evropě odplatou za kritiku brutálního potlačení opozice v Bělorusku Lukašenkovým režimem. Minsk vydává migrantům z Iráku a z dalších zemí Blízkého východu mimořádná víza.



"Polsko dosud reagovalo správně," tvrdil Seehofer. "Nemůžeme je kritizovat za zabezpečení vnější hranice EU."



Stovky lidí strávily na polsko-běloruské hranici noc ve stanech v mrazu. V pondělí bylo natočeno video, že ozbrojený polský policista stříká chemikálie na imigranty, kteří se snaží prostříhat pohraniční žiletkový plot. V některých videích zveřejněných v pondělí je slyšet střelbu. Není jasné, zda by někdo zraněn. Běloruští vojáci zřejmě stříleli do vzduchu, Bělorusko tvrdí, že střílelo Polsko.



Mnoho lidí, snažících se proniknout do Polska zoufale utíká před válkou a chudobou na Blízkém východě. Většina z nich se snaží dostat do Německa, které od začátku roku od bělorusko-polské hranice už přijalo více než 6100 uprchlíků.



Polsko se stalo terčem ostré kritiky od EU a od Německa za svou protiuprchlickou rétoriku. Nyní se zdá, že Německo a EU začínají vůči polské ultrapravicové vládě mít v této věci tolerantnější přístup.



Celá řada uprchlíků uvízla od října na běloruské hranici, odkdy je polská policie nepouští do Polska a ignoruje jejich žádosti o azyl. Běloruská pohraniční policie jim nedovolila vrátit se do Běloruska.



