Vítejte nám Fóglové

10. 11. 2021 / Petr Haraším

Mnozí známe a kdo nezná, ať si laskavě osvěží slova Básníka: “Tak hle, jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou, jak svrbí je dlaně, jen pohleďte na ně, jak zatančí tance, když namísto daně jim dají kus žvance.“ Nadčasové a pravdivé.

Pan Blažek, velvyslanec ODS na této misi, drapnul v základním postoji všech korupčníků světa pana Mynáře, velvyslance rudého zla a lichvářské nenávisti, a už tančí tanečky ve víru vášní. Tančí, aby, jak básnil pan Kryl, nedostali zmíněný žvanec, tančí, aby zmíněný žvanec zůstal pěkně pro slabé a bezbranné. O zbytek z daní že se po domluvě demokraticky rádi podělí. Něco na vleky, něco k rybníčku, něco k zabíjačce, něco do lomu kamene, do lomu břidlicového, pár desek na Miloušovu lánskou chaloupku a trocha z daní i přeci fialovým kmotrům náleží. A ministr Don Pablíto to kryje.

Ještě ani nevládnou, ještě dokonce ani nezveřejnili nebo nepotvrdili uniklá jména spásných ministrů nové vlny a už kupčí se vším, s čím kupčit lze. Viděti Dona Pablíta u Mynáře Kancleříta značí brzký návrat Andrejíta. Kdo se dohodl? Adept kandidát na ministra spravedlnosti Blažek, profesor Indigo (pěkně se barví), kancléř Červivec a dohoda o zachování je na prostřeném stole. Pod stolem se ocitl ústavní článek o zbavení země škůdce Zemana funkce.

Všichni všechno popírají. Krom schůzek, ty se popřít nedají. Ovšem taktický úprk od aktivace článku 666 je jasným důkazem staronových praktik modrých ptáků. Nic nového se nenaučili, nic starého nezapomněli. Už to ale nebudou ptáci modří, budou to teď ptáci fialoví spíše do indigova. Už to nebudou ptáci veskrze prolezlí kmotrovstvím, budou to noví, slušní, nic si nepamatující Fóglové. Fóglové prolezlí, vlastně prolezlí týmž kmotrovstvím. Starého ptáka novým kouskům těžko učiti.

Jedni budou dolovat ve zbytcích po vládě odborníků z Andrejova stáda, druzí pak ještě po zbytek doby budou vysávat republiku skrze vyživovací sondu nejvyššího. Proč se na smrtelné posteli Milouš drží funkce jako komunistické klíště rudé internacionály? Stačí lusknout vlekařským prstem, napne se vlečné lano a tu se objeví z řad ODS zprávy o tom, že je Zeman pašák, že zbavení Zemana funkce není vůbec na pořadu dne, týdne, měsíce, roku a když tak, tak za rok a půl. A že roura do žaludku je věc pro prezidenta zcela standardní, že ji má každý druhý prezident světa.

K nepodivu s trochou do ústavního mlýna přispěchal rychlostí nevídanou i Zemanův ústavní právník kandidát Gerloch. Celý národ přeci musí vidět, že je prezident Miloš zdráv, že vše zvládá a že není důvod ho odvolat. Zeman prodal svou lidskou důstojnost nejnižší nabídce. A Fóglové pod cenou akcie pana Miloše dobře skoupili. Dobrá investice do budoucna. Noví vládci oděni do fialova z řad ODS a Starostů jasně ukazují svou „odvahu!“, své pohrdání zájmy České republiky. Jsou okamžitě a kdykoli připraveni vyprodávat. Prodali volební vítězství Pirátů za klid nemohoucího bezvládného prezidenta. Činnost Senátu pod vedením Vystrčila a Hraby lze s chutí přirovnat k odvážným činům naší slavné historie. Třeba k zvacímu dopisu. Třeba ke kolaboraci po abdikaci či ke kolaboraci po bratrské okupaci. Soudruzi klid, klid nic se neděje. Železné maringotky odjedou.

Profesor Indigo má prý, cituji z webu Fórum24: „epochální zodpovědnost, nebo nějakou podobnou hovadinu“. Politici všech stran a barev nikdy zodpovědnost neměli a necítí, pravda, žvanit o ní umí úplně dokonale. První, co tzv. Kultivovaná klidná síla poručil emisarům té pravé ODS vyjednat, je hanebná smlouva s kremelskou ambasádou v české prezidentské kanceláři. Autor slůvka epochální zodpovědnost pana Fialy požaduje, aby nikdo neměl ani na sekundu pocit, že existují zákulisní dohody mezi novým a starým. Zřejmě máme zapomenout, že byl Blažek u Mynáře pečený, vařený, uzený. ODS se vysláním pana Blažka zřekla všeho slušného a navázala spolupráci s kremelským a pekingským nevábnem. A proč? Proč to zas udělali? No protože přeci potřebujeme klid na práci. Práci na plácání dobra a konání zla. Mafiánský kapitalismus dobře znají. Opravdu takhle chtějí vyléčit zchátralou a zhuntovanou Agrozem? Takhle? Takovým zasmrádlým opětovným marasmem? Mohli prezidenta kultivovaně a ústavně odstavit. Ale to ne, raději to vzali přes zákulisno.

Omílá se v médiích (hlavně na Fóru24), že Piráti, že Bartoš, že mají obrovský problém a že si musí doma uklidit. Pan Polčák se durdí nad analýzou Pirátů. Komu by se také líbilo, když v předložené analýze vidí sám sebe a panoptikum pokřivených starostenských starostlivých karikatur. Hodně se jich to dotklo. Pan Rakušan nabádal spolustraníky kroužkovat jako, jako družný kolektiv soudruhů při hlasování na zasedání ÚV, ale porušení smlouvy, která přesně toto zakazuje, to přeci není. Každý slušný musí správně chápat. Čistý Rakušan dojemně vyzývá k slušnému řešení budoucnosti ČR a na nějaké dodržování uzavřených smluv se nemá brát ohled. Zapomeňte. I prima Gazdík vybízí Piráty, aby uznali vlastní chyby a starostlivé starostenské kroužkování ať nechají být. Od těchto voleb jsou starostové nevěrohodná, zoufalá a nedůvěryhodná strana s ručením omezeným. Dodržují smlouvy hůř než bájný Kreml.

Piráti tak mají okamžitě přestat fňukat nad údělem pracanta, který Andreje dokázal odstranit, ale vládnout většinově budou staré struktury oděné domodra. Piráti nemají problém, problém má pan Fiala. Piráti odvedli nelehkou práci na vypuzení Andreje z dotační nory. Ostatní se vezli. držel se tam zuby, nehty, pařáty. Ovšem porážku Andreje již obchodují fialoví Fóglové s mašíbly v čele. Babiš si jen počká, než se ODS pod fialovým vedením Blažka, Bendy, Skopečka a Stanjury nakope do vlastních a pak si nás kúpí všetky.

Jestliže toto kolo demokratická „žumpa“ pros…hraje, tak už nebude cesty zpět k normálu. Zbude jen cesta vpřed, zpátky ni krok, a vpředu smrdí síra.

Když jsme u téhle síry. Nezahálejí ani Lidovci. Obchodují. Kupčí s ministerskými posty. Dohadují si funkce mezi sebou. Zemědělec Jurečka, který tak dokonale umetl cestu Agrobaronům, se rozhodl, že zemědělství již není vhodné pro jeho talent a že to vezme po čuňkovsku. Zkusí proklestit cestu oligarchům v oblasti sociální. Agroúřad práce? Paní Pekarová Adamová ostrouhala top mrkvičku a úřad nemá. To bude msta za Kalouska odpadlého od pravé lidovecké víry. Lux aeternia.

Jak jsou noví hoši a hošině v dresu správných demokratů stateční? Hodně. Tají svá jména, aby náhodou nebyli terčem posměchu. Jsme národem statečných politiků. Parlament se podělal před Zemanem a raději znesvětil svědomí, než aby sesadil prezidenta. Národem statečných zbabělců. Na ústavu a poslanecký slib zapomněli poslanci, na ústavu a slib zapomněli senátoři. Ne všichni, ale hlasující většina. Národem malých domů.

Profesor Indigo nemůže sestavit silnou vládu ze slabých kádrů. Šance na to, že se Česká republika s odchodem socanů a komárů změní, když změnu má provést stejně profláknutá ODS, věčný lidovecký ocásek a kroužkující Starostové, je mizivá. Ano, na TOPku jsem zapomněl.

Léčit dluhy po vládě Andreje přísným nezvyšováním daní a okamžitým vyhazovem nadbytečných státních zaměstnanců, je nápad hodný šaškovské rolničky. A kdo je statečný a nemá dost pouček, nechť si na webu Hlídací pes přečte Bodlákovo sedmero. Smál jsem se dlouho.

Kujón Hraba od Starostů, ano, je to ten, který kdáká, že Piráti mohou být rádi, pokud jim vítězové voleb (tedy ONI) laskavě dají milostivě jedno křeslo ve vládě, míní, a míní to opravdu s křišťálovou Grossovou upřímností, že prezident Zeman, pokud bude hrát ve prospěch těch pravých správných zájmů a plnit správná přání Vlády Fialovy, tak může zůstat klidně v prezidentském kómatu. Jinak řečeno, pokud vyhoví hrabošům, tak zbytku národa postačí prezident vhodný pro roli v seriálu „Živí mrtví“. Vystrčil vystrčil na národ a pokud Zeman může alespoň něco vykonávat, tak je to velký dobrý a slušnost, čestnost a zásady ať jdou přímo ano tam. Pokud nemohoucí Zeman pověřil pana Fialu stvořením a posléze i šéfováním, je mu dovoleno zůstat ve funkci. A že od roku 2013 škodil víc než mandelinka bramborová komunistickému zemědělství? No a? Teď slouží i nám, tak vše odpuštěno. I paní Němcová už nebude odcházet ze sálu, když Miloš bude urážet republiku, zřízení a lidi. Svědomí něco stojí a cena byla uhrazena. Až tak se od Andreje ti fóglové neliší.

Ještě paní Černochová správně nezasedla na věž tanku a už se z daní všech tančí tanec obkročák všudypřítomných poradců. Poradců vhodně rozmístěných u možných dodavatelů. Řádný tanec za miliardy, které chybí. Raději vyhodíme státní zaměstnance. Státní zaměstnance třeba ze školství? Které státní zaměstnance chce vlastně nová vláda vyhodit? Zatím je to přísně tajné.

Jak bude prezident Zeman jmenovat ministry? Sotva udrží brk, sotva sedí, sotva mluví a sotva myslí. Jakou hodnotu pak budou ministři mít? Ministři, jenž slíbili vědomí a svědomí proruskému poskokovi? Pan Fiala si do toho kecat nenechá. To může znamenat, že už pan Blažek v hradním tanečku s panem Mynářem dopředu vytančil dobrou smlouvu. Posledně se tomu říkalo vznosně smlouva opoziční.

Haraším Petr Orlau

Z veřejných zdrojů nelítostným pohledem nevidomého

Chyby a nepřesnosti jsou mé

