Stát na lidi zatím systémově kašle

12. 11. 2021 / Beno Trávníček

Už jsem o tom psal v BL minimálně 4. 6. 2007 – takový logický nápad. Evidovat odběr spotřeby všech energií občanem pomocí (tenkrát mne logicky napadla karta) nějakého digitálního média (dnes by mne asi napadla mobilní aplikace), a jako stát garantovat občanům určitou cenu energií navázanou na základní sociální standardy (výše minimální mzdy, výše minimálního důchodu) až do výše rozumné spotřeby potřebné pro skromný ale solidní život. Pokud totiž dodávky energií veřejnosti nebudou mít sociální a současně environmentální rozměr budou iniciovat sekundární sociální (chudoba) i environmentální (petky naplněné olejovými pilinami do kamen) problémy, které se vždycky řeší složitěji než problém prvotní.



O co jednoduše jde? Když si (jako občan) svoji sumární nárokovu energii spotřebuju zbytečným jezděním autem a doma budu přetápět třeba na 25°C, nebudu mít už dostatek této „levné“ energie třeba na žehlení nebo na vaření a tvrdě si připlatím / nebo si musím vybudovat třeba solární ostrov. Určitě existuje dost odborníků, kteří by dokázali popsat, co je rozumná spotřeba dodané energie občanem Česka v roce 2021 a co už je zbytečný nadstandart, za který je třeba si výrazně (řádově) připlatit.

Není přece dlouhodobě možné, aby obyčejný člověk, který stěží již nyní táhne svoje rodinné náklady, byl vydírán nehoráznými cenami za dodávky energií hned od první spotřebované kilowathodiny či kubíku. Naopak, pokud se najdou lidé, kteří už roupama nevědí kolik mít aut, pokojů v domě atp. - ať si za tenhle asociální a aenviromentální nadstandard připlatí!

Dnešní technici a IT odborníci by si určitě rádi poradili se systémem, který spotřebu zvenčí dodávaných energií jednotlivci odsleduje a třeba na konci roku či kvartálu vyhodnotí a zůčtuje. Jde jen o politické zadání.

To vše samozřejmě musí šéfovat stát! Tohle sám trh neumí a umět nemůže. Nemá totiž sám o sobě sociální ani environmentální rozměr. Pouze ten ekonomický. Pokud by stát měl pocit, že k takové akci nemá dostatek prostředků – musí bohužel sáhnout i k těm méně standardním (protože bohulibý účel světí prostředky), tj. třeba zestátnění. Každou „větev“ dodávek energií je přitom nutné posuzovat samostatně – od toku zemního plynu až třeba po systém a míru(!) elektrifikace občanské osobní dopravy.

Pokud to bude tak, že zoufalí občané se na chodníku v zimě ve frontě jak na totalitní mandarinky – nyní na alespoň malinko levnější předraženou energii (v době COVIDU!) - budou pošťuchovat, nadávat si, vystrkovat se z fronty – jako by oni měli být těmi potrestáníhodnými viníky absurdního stavu(!) - může si náš slavný stát odškrtnou jen, že se mu minimálně svojí nečinností povedlo zavést velmi, velmi kvalitní KOCOURKOV.

Bez vlády zdravého humánního rozumu (selský rozum) se dravci v oblasti dodávek energií budou lidem dál vysmívat a vymýšlet nejrůznější výmluvy proč není možné pomoci a proč tedy musí být hůř. Jejich šéfové však budou nepochybně dál žít život občanů vícecenných, užívajících si pohodlného života.

Chtěl bych věřit, že nastupující vláda, která hovoří ústy svých mluvčích o tom, že s ní nám bude líp, tedy pokud „vládnutí“ myslí vážně, bude vládnout pevně i v systému dodávek energií občanům, a to jak v oblasti vybudování dostatečného množství vhodně strukturovaných zdrojů energie (například repase uhelných elektráren na energetické využívání zbytkových odpadů), tak i v oblasti tvorby cen pro občany. Pokud se chce – vhodný způsob řešení se vždy najde.

Ještě mne napadá takové niterní přirovnáního aktuální činění státu v nastalé energetické krizi k účasti nenadálého svědka u dramatické dopravní nehody. Podobá se ujetí od nehody, neposkytnutí pomoci a následné pozvání účastníků nehody na kávu... u nehody normální člověk pomáhá bez ohledu na to, jestli si zakrvaví či roztrhá oblečení a nestihne to, co chtěl původně stihnout - tedy dá do toho všechno!

