Summit v Glasgowě: "Taková dohoda nás před utopením nezachrání"

15. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

Těm kdo jsou v prvé řadě ohroženi to připadá, jako by jim bohaté země chtěly dát najevo, že jim prokazují milost.

Klimatická dohoda podepsaná v Glasgow plánuje omezit využívání uhlí ve světě a slibuje více peněz pro chudší země, aby se mohly vyrovnat s oteplující se planetou, napsala Georgina Rannardová.

Elizabeth Kitéová je představitelkou mladé generace v Nuku'alofě na souostroví Tonga. Smlouva nejde tak daleko, aby zabránila potopení těchto ostrovů v Pacifiku, tvrdí Kitéová. V sázce je samotné přežití ostrova.

Označila summit za scénu pro velké země, aby se mohly předvést, "kolik peněz mohou zaplatit menším". Přála si slyšet, že velké země uznávají odpovědnost za historické emise skleníkových plynů. "Ale oni mluví, jako by nám slibováním peněz poskytovali laskavost - tak to není," říká Kitéová.

"Jsme přátelští lidé a obyčejně velmi pokojní. Je pro nás neobvyklé vyjadřovat se takto důrazně - a jsem smutná, že dohoda neodráží to, jak moc jsme se snažili," vysvětluje.

Kitéová je frustrována tím, co považuje za nedostatek naléhavosti a bezprostředních akcí: "Je to jako by bohaté země říkaly: `Ano, necháme ostrovy vymřít a mezitím se budeme snažit na něco přijít`."

Avšak vidí i známky pokroku. Poprvé se do textu dostaly zmínky o fosilních palivech a uhlí. A podle ní dohoda ohledně jednání o zvláštním financování ztrát a škod představuje další pozitivní krok.

