Jak funguje britská politická satira?

13. 11. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty



Moderátorka Victoria Coren Mitchell: Lord Bethell vymazal komunikaci na What's Appu na svém mobilu



"aby si tam udělal místo",



samozřejmě. Předtím, když byl ve funkci náměstka ministra zdravotnictví (a uděloval covidové kontrakty bez konkursu kamarádům), nebyl schopen dát tuto komunikaci k dispozici, protože svůj mobil:



"ztratil"



a ten mobil byl také



"rozbitý"



a



"nefungoval".



A pak řekl, že



"ten mobil dal členu své rodiny a koupil si nový mobil"...



Satirička Maisie Adam: Panebože!



Victoria Coren Mitchell: Ten nefungující, rozbitý starý mobil.



Paul Merton: A on ten mobil taky předtím ztratil, takže ho ta rodina bude muset nejprve najít.



Ian Hislop: Chabé výmluvy, proč nedal k dispozici tu komunikaci na What's Appu. Že by chtěl snad něco skrývat?





Coren: Lord Bethell deleted whatsapp messages on his phone about millions in PPE contracts. First it was lost, then broken, then defective, then he gave it to a family member



Hislop: 4 excuses for not showing the messages, do you think he had something to hide?#HIGNFY pic.twitter.com/3rEcafqIFu