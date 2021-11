Glasgow - totální fiasko

13. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

George Monbiot: Jsem zdeprimován a rozhněván a mám obrovský strach o naše děti.





Tak se téměř blížíme konci summuitu COP zde v Glasgow a je to absolutní, totální fiasko! Avšak my se nyní opravdu blížíme velmi blízko naší poslední šanci. A namísto radikální změny, kterou potřebujeme, jako rozhodnutí nechat fosilní paliva v zemi, nepálit žádná fosilní paliva od roku 2030 - to je míra opatření, jaká potřebujeme. Avšak to tady nebylo ani na stole, není ani vzdálená vyhlídka, ani nebylo navrženo, že by se o tom mělo jednat. A namísto toho nám dávají tenhle ubohý chabý hadr jako závérečný dokument. Dokazují, že jsem nepřijeli proto, aby zachránili život na této planetě, ale aby ochránili průmysl fosilních paliv před jakoukoliv změnou.

Feeling sad and angry and terrified for our children.

They have betrayed us. https://t.co/BXDKqsUYNX — George Monbiot (@GeorgeMonbiot) November 13, 2021







0