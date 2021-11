Všechno, co chtěl Trump ututlat: Od náletu na civilisty v Sýrii po covidový chaos na domácí půdě

18. 11. 2021

čas čtení 4 minuty

Otcové zakladatelé měli svou cynickou stránku. Nemysleli si, že lidem ve vládě lze věřit, že budou jednat správně. Domnívali se, že lidé často dělají to, co jim projde. Smyslem systému „kontrol a rovnováh“ Jamese Madisona bylo nejen chránit USA před tyranií, ale také před korupcí, píše Juan Cole

V Trumpově éře se systém brzd a protiváh rozpadl. Republikánské ovládnutí Kongresu a rostoucí dominance federálních soudů umožnily Trumpovi, aby mu cokoliv prošlo. Tato korupce nebyla předem daná; republikáni kdysi hlasovali proti Nixonovi. Během Trumpova režimu se většina republikánů podřídila kultu osobnosti, který široce a fanaticky přijali jejich voliči. Trump byl ztělesněním nestydatosti ještě před svým pokusem o převrat 6. ledna, když svým kumpánům, kteří se dostali do rozporu se zákonem, naznačoval, že pokud budou ve stylu organizovaného zločinu mlčet o Trumpových vlastních kriminálních činech, použije prezidentskou milost, aby je zachránil.



Trumpovy krycí manévry zamořily během jeho působení celou vládu. Dave Philipps a Eric Schmitt v deníku The New York Times tento víkend odhalili, že válečný zločin nařízený tajnou operační skupinou 9 během posledních dnů války proti ISIL v Sýrii Pentagon utajil. Všichni generálové věděli, co prezident chce. Žádné skandály. Vybombardovat je zpět do doby kamenné bez omluvy. Toho se mu dostalo.



Úder "v sebeobraně" zlikvidoval asi 80 žen a dětí choulících se na břehu řeky. Když Trump v roce 2017 nastoupil do prezidentského úřadu, údajně rozvolnil pravidla při nasazení vojenské síly a za jeho působení okamžitě přibylo zpráv o civilních obětech. NYT nám možná přiblížil, proč tomu tak je. Novináři v textu píší: "Stovky vojenských zpráv, které The Times prozkoumaly, ukazují, že tato operační skupina se podílela na téměř každém pátém koaličním incidentu s civilními oběťmi v regionu." Celá města prý byla proměněna v trosky. Nebýt informátora, o masakru v Baghúzu bychom se nedozvěděli. O mnoha masakrech stále nevíme nic.



Tento víkend také kongresový výbor vyšetřující reakci Trumpovy administrativy na pandemii, jak poznamenává Peter Wade v Rolling Stone, ukázal, kterak Trumpova administrativa v roce 2020 nasadila Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ohledně pandemie náhubek (tzv. gag order).



Poté, co Nancy Messonier rozzlobila Trumpa veřejným prohlášením, že pandemie koronaviru má potenciál narušit život v USA - což způsobilo pokles akciového trhu - Trump celé instituci nasadil náhubek. Wade píše: "Po dobu tří měsíců od únorového brífinku zakázala administrativa úředníkům CDC provádět jakékoli veřejné brífinky, a to právě v době, kdy se virus rychle šířil po celých Spojených státech." Novináři nemohli získat informace o pandemii od vládní instituce, jejímž úkolem bylo... kontrolovat šíření nemoci!



Trump se fanaticky zaměřil na čísla - dobrá i špatná čísla. Chtěl, aby čísla související s covidem byla nízká. Proto jeho kverulant Dr. Scott Atlas přiměl CDC, aby přestalo doporučovat testování lidí, kteří byli vystaveni viru, ale neobjevily se u nich žádné příznaky. Vzhledem k tomu, že tento virus se vyznačuje asymptomatickým přenosem - můžete ho přenést, i když nemáte kašel nebo rýmu -, byl to naprosto nesprávný postup.



Dr. Deborah Birx odhaduje, že Trumpova covidová politika byla jen na podzim 2020 zodpovědná za 130 000 až 160 000 zbytečných úmrtí v USA na nový koronavirus.



Trump běžně rušil vládní pravidla a přehlušoval vědu, a to vše proto, aby si zvýšil čísla v průzkumech a vytřel Američanům zrak.



Většina lidí měla alespoň tolik zdravého rozumu, že se nenechala nachytat na Trumpovy zastírací manévry a propagandu. Znepokojivé je, že v dnešní Americe se zdá být zdravý rozum ubývajícím a stále vzácnějším zbožím.



