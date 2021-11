Firma Pfizer dovolí užívání generické verze své pilulky proti covidu v chudších zemích

16. 11. 2021

čas čtení 1 minuta





Firma Pfizer konstatovala, že dovolí generickým výrobcům dodávat experimentální protivirovou pilulku proti covidu 19 v 95 chudých a středně bohatých zemích prostřednictvím licenční dohody s mezinárodní veřejnou zdravotnickou organizací Medicines Patent Pool.



Bude to znamenat, že licenční dohoda mezi MPP a Pfizerem umožní této organizaci, kterou podporuje OSN, poskytovat sublicence kvalifikovaným generickým farmaceutickým výrobcům. Ty budou vyrábět vlastní verze pilulky PF-07321332. Pfixer bude prodávat vlastní pilulku pod jménem Paxlovid.

Pfizer, který také vyrábí jednu z nejčastěji používaných vakcín, konstatuje, že pilulka snižuje pravděpodobnost hospitalizace nebo smrti pro dospělé, ohrožené vážným průběhem této nemoci v klinických testech o 89 procent. Lék se bude používat v kombinaci s ritonavirem, to je lék proti HIV, který je už genericky k dispozici.



Podobnou dohodu nedávno uzavřela firma Merck and Co. pro generickou výrobu svých léků proti covidu.



Ve zmíněných 95 zemích světa žije asi 53 procent světového obyvatelstva a patří k nim všechny chudé a středněbohaté země v subsaharské Africe.



V chudých zemích nebude Pfizer vybírat za pilulku honoráře. Zruší své honoráře i v ostatních zemích, pro něž platí tato dohoda, dokud zůstane covid klasifikován Světovou zdravotnickou organizací jako nouzová situace veřejného zdraví.



Pilulka firmy Pfizer bude silně žádaná. Do konce prosince vyrobí Pfizer 180 000 souborů těchto pilulek a až 50 milionů do konce roku 2022. Jenže poptávka zřejmě bude až od 150 milionů lidí a mnohé země budou ji chtít zřejmě taky zakoupit pro své strategické rezervy.



