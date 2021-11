Počet nákaz v ČR překročil dva miliony osob

22. 11. 2021

- Rakousko zahájilo v pondělí nový celonárodní lockdown, počet mrtvých se tam ztrojnásobil. Lockdown potrvá nejméně 10 dní. Od 1. února bude v Rakousku očkování proti covidu povinné. Odmítači očkování budou pokutováni, případně odsouzeni do vězení, pokud nebudou mít na pokutu. V Rakousku je očkováno je 66 procent občanů. ZDE - V Belgii a v Holandsku došlo o víkendu k násilí. V Bruselu v neděli "demonstrovaly za smrt" desetitisíce lidí. Pochod začal pokojně, ale stovky lidí pak začaly házet na policisty předměty, rozbíjet auta a zapalovat popelnice. Policie reagovala slzným plynem a vodními děly. Někteří lidé byli zraněni, určitý počet lidí byl zatčen. ZDE

Počet celkových registrovaných nákaz od začátku pandemie v ČR překročil 2 miliony osob, tedy cca 20 procent obyvatelstva. Celkem je tam registrovánopotvrzených případů. V neděli 21. listopadu zaznamenala Česká republika 8244 denních nákaz (o víkendu se nákazy v ČR řádně neregistrují). Hospitalizováno je 4885 osob, je to denní nárůst o 67 lidí. Celkem zemřelo v ČR 32 173 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 94 mrtvých. Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1588 nákaz na 100 000 obyvatel), v Olomouci (1568), ve Vyškově (1542), v Prostějově (1482), v Kroměříži (1378), v Prachaticích (1274), ve Znojmě (1391), ve Zlíně (1395), ve Frýdku-Místku (1403) ve Strakonicích (1290), v Písku {1065), v Brně (1262), v Blansku (1248), v Přerově (1179), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1312, Praha-západ 1167) a v Českých Budějovicích (1158). Praha má 1000 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Celorepublikově je potvrzeno 1720 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní. ZDE

- V některých tichomořských zemích to bude trvat dlouhá léta, než bude očkována celá populace. V Papui Nové Guinei bude trvat proočkování třetiny obyvatelstva pět let! Hrozí to vážnou ztrátou životů a ekonomickým kolapsem. ZDE