Desatero doporučení pro veřejnost

Ať jste očkovaní nebo ne, pokud pociťujete příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře . Pokud patříte mezi rizikové skupiny, praktický lékař by Vás měl po domluvě vyšetřit přímo v ordinaci a udělat vám test na covid-19. Vyjde-li pozitivní, může Váš lékař domluvit podání monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky jsou efektivním nástrojem významně snižujícím pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění. Musí se ale aplikovat v brzkém stádiu nemoci, proto je třeba s vyhledáním lékaře neotálet. V některých případech je možné monoklonální protilátky podat po rizikovém kontaktu s nakaženým, dokonce ještě před potvrzením nemoci. Aktivně se na tuto možnost svého lékaře ptejte. Aplikace monoklonálních protilátek je ambulantní jednorázové podání nitrožilní infúze a je vždy hrazeno ze zdravotního pojištění. Při samoléčbě postupujte podle doporučení praktických lékařů , neřiďte se náhodnými radami ze sociálních sítí.

Byla-li vám nařízená izolace, či karanténa, dodržujte ji a neopouštějte své bydliště . Pokud nemáte nikoho, kdo by vám pomohl se zajištěním nákupu nebo pořízením léků, kontaktujte vedení své obce nebo městské části.

Pokud jste neměli rizikový kontakt, máte příznaky respiračního onemocnění a nemáte možnost se otestovat, prosíme vás, abyste zůstali doma, nechodili mezi lidi, a snažili se izolovat i od jiných členů vaší domácnosti (pokud je to možné). Požádejte příbuzné nebo přátele, aby vám pomohli s vyzvednutím dětí, obstaráním potravin atd. Pokud naprosto nezbytně musíte vaše bydliště opustit, noste všude respirátor, a to i tam, kde to není vyžadováno mimořádným opatřením.