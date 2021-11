Když se dáme, bude hůř!

25. 11. 2021 / Jan Sláma

čas čtení 5 minut

Velký bratr mne popadl za límec. Není úniku. Kamera měřiče rychlosti, přesněji automatizovaný měřící prostředek, sdělil můj prohřešek místnímu úředníku. Ten mi, zatím asi ještě osobně, poslal pokutu. Je jedno o kolik jsem povolenou rychlost překročil, má se jezdit podle vyhlášky. S tím nepolemizuji. Ten automatizovaný měřící prostředek mne ale děsí. Tuším, že přijde doba, kdy kamera u nás v ulici zjistí, že jsem nevyšel z domu tou správnou nohou a už ne nějaký úředník, ale automatizovaný trestací systém pokutu už nepošle, ale přímo ji strhne z bankovního účtu, pokud občan bude nějaký mít.

S úporností, kterou by si zasloužil lepší nápad, jsme my občané zatlačováni k přeměně lidských bytostí do čehosi v podobě nul a jedniček, tedy do elektronické podoby, zbavené lidskosti. Děje se to prý ve jménu usnadnění všeho konání, které občan konat potřebuje. Zatím místo toho pociťujeme (já) nesmírné zkomplikování života.

Hodiny jsem strávil vytvářením bankovní identity. Dnes se do ní dostávám až tak na třetí pokus. Spoléhat se tak na bankovní služby v okamžiku naléhavé potřeby je sázka do loterie.

Další hodiny jsem musel věnovat na registraci do systému očkování. Nakonec se podařilo, dokonce jsem vytiskl i doklad o vakcinaci. Zároveň se mi dostalo ale upozornění, že tato možnost končí s posledním prosincem a další kontakt bude možný jen po jakémsi dalším zaregistrování. I o to jsem se pokusil ale marně. Všude na nás ještě požadují zvolit si heslo. Ale aby mělo alespoň devět nebo více znaků a to všelijakých. Máme si ta hesla někam vytetovat? Už nestačí pouhé Sezame otevři se.

Už to prostě nechci. Kam ta úporná snaha udělat z lidí jen informační soubory povede? Když mne zastaví strážník pro nějaký přestupek, ještě to pochopím. On viděl mne a já jeho. Teď se budeme muset rozhlížet a pátrat kde je zamaskované oko sledovací kamery. Na jejím konci nemusí být člověk ale automatický sledovací systém – robot. Chceme aby nás ovládali roboti? Vše k tomu spěje a sami se k tomu nabízíme. Nebo snad ne?

Všichni ti kteří neustále jsou zahleděni do tak zvaných chytrých telefonů se systémem spolupracují. Bez telefonu už nemůžete udělat ani platbu z účtu. Musí vám přijít PIN. Došlo k odlidštění. Telefonem by se měli domlouvat lidské bytosti a to se ztrácí. Pohlcuje nás jakýsi systém. Ten systém není v souladu s potřebami lidí. Lidé (ajťáci), kteří nějaký systém vytvářejí by měli spolupracovat s představitelem veřejnosti a na něm ho vyzkoušet, zda ho dokáže použít. Bez radění s nimi! To se určitě neděje.

Pracujeme li s internetem stále je od nás vyžadován souhlas se sledováním identity. Bez všech těch souhlasů nás systém nepropustí dál. Dej souhlas nebo odejdi. Tohle jsme si na sebe upletli? Kam všechny ty informace o nás putují? Kdo si osobuje právo o nás vše vědět. Hraje si někdo na Boha? Kdopak to asi bude?

Nejlépe by bylo vrátit se zpět. Telefony si nechat jen ty obyčejné. Informace se dozvídat z novin, s těmi alespoň mohu zatopit pod kotlem. Do banky chodit na přepážku a vrátit se k ručně psaným příkazům a žádat o zasílání výpisů poštou. Nenechat se nikde centralizovat. K identifikaci používat jen normální občanku, ale i tady si nás kdosi už zaháčkoval. Už nám vzali i otisk ruky jako nějakému zločinci a kdoví co ještě. Že bychom se takhle zcela vyčlenili ze společnosti? Že by nám to neumožnilo existenci? Pokud se nepostavíme na odpor všichni, tak nás systém jednotlivě buď zničí, nebo vyvede někam na okraj mezi bezdomovce.

Je li to dílo EU, pak by nás mělo zajímat co tím sleduje. Jde ta sledovací hrůza ve všech státech EU stejně rychle nebo někde pomaleji. Ptám se proto, abych věděl kam se vystěhovat. A co zbytek světa. Jak si USA poradí se svými stovkami tisíc bezdomovců? Vše nasvědčuje, že co se týká lidí jde o nějaký lidem neznámý plán globálního charakteru, který má lidstvo rozdělit na ty poslušné a zbytek.

Závěr tohoto vzpurného zamyšlení není proti počítačům a jejich použití ve vědě, průmyslu, zemědělství a podobně. To varování a nemyslím, že nebezpečí pociťuji sám, se týká zneužívání informačních technologií proti lidem i když se tváří jakoby měly lidem pomáhat.

