Jestli je jen půl informací o jihoafrické variantě pravdivých, jsme docela v háji

26. 11. 2021 / Jiří Hlavenka

Pozn. JČ: Já nechápu, jak někdo mohl říkat "tato vlna bude poslední", když existují obrovské části světa, které jsou neočkovány, kde se virus volně šíří a vznikají nekontrolované a nemonitorované varianty. Jakto, že si bohatý svět neuvědomil, že blokace vakcín pro chudé země, je pro něj smrtelně nebezpečná? Aspoň JAR má vynikající monitorovací systém, tak tuto variantu tam rychle objevili. Co jiné části světa, kde se virus nemonitoruje?

Nic není starší jak včerejší noviny: "tato vlna bude poslední", přeočkujeme a promoříme se s deltou a je po starostech. Ale asi není a nebude. Zde je co o nové variantě víme a též co nevíme:

1) Je extrémně infekční, odhadem pětinásobně proti současné variantě. To by znamenalo přenos i velmi letmým kontaktem, možná dokonce i bez přímého kontaktu ("visí ve vzduchu"), možná přes povrchy. To co dřív stačilo k dobré ochraně, asi stačit nebude.



2) I když se jí říká "jihoafrická" (nebo Nu, 13. písmeno řecké abecedy), byla už zjištěna na řadě dalších místech - evidentně s ní lidé už odletěli z JARu, například ji cestovatel zanesl do hotelu v Hong-Kongu, kde se hned rozšířila.. Další případ je v Izraeli, kde premiér hovoří o stavu "ohrožení státu". Dva podezřelé hlásí Belgie. Nerad jsem špatným prorokem, ale i když se udělala docela rychlá reakce a "izolace" JARu, je to už venku a vinou extrémní infekčnosti už se šíří po světě, obávám se, nezastavitelně. Zavření hranic, zrušení letů může šíření zpomalit, ne zastavit.

3) Vědci tvrdí, že je to nejvíce odlišná (zmutovaná) varianta kterou zatím objevili, takže jsou obavy, že současné vakcíny mohou být méně účinné, že virus bude snadno překonávat bariéry vyvolané vakcinací a podobně. Vědci hovoří o překvapivém vývoji viru, který "prodělal velmi rychle obrovský vývoj". Současně platí, že tato varianta má extrémně velké množství vlastních mutací, jsou objeveny už desítky, delta měla jen dvě.

4) Vysoká infekčnost se odvozuje z čísel v provincii Gauteng v JARu, kde se (zřejmě) objevila jako první. Během několika dní totiž dokázala "převálcovat" původní variantu a, ehm, obsadit "90% trhu". JAR má bohužel malou úroveň vakcinace, jen 22%. Výskyt Covidu zde ale není momentálně moc vysoký, před pár dny to byly nízké stovky, dnes už 2000 - spekuluje se, že to je právě efekt varianty Nu a poukazuje se na extrémně rychlou hokejku. JAR je na jižní polokouli, je zde tedy přechod z jara do léta. Země s populací 60 miliónů napočítala zatím 90 000 úmrtí na Covid.

(Zprávy uvádějí, že včera přistálo ve Velké Británie let přímo z provincie Gauteng... Dnes už jsou lety zablokované, ale vývoj je prostě příliš rychlý, nešlo reagovat dříve).

5) NEJSOU zatím žádné informace o tom, zda varianta Nu způsobuje horší následky - máme prostě málo dat, je to velmi mladá varianta. (Lze jen dodat porovnání s předchozími variantami - rozdíl byl vždy v infekčnosti, ve schopnosti se šířit, nikoli ve škodlivosti pro člověka. Dává to ostatně i jakousi logiku, virus chce žít, potřebuje živé lidi, ne mrtvé; evolučně virus, který spolehlivě zabíjí svoje oběti, je sám odsouzen k vyhynutí).

6) BioNTech (tvůrce vakcíny Comirnaty, známější pod názvem Pfizer) v reakci na novou variantu uvádí, že ji už zkoumají a hledají jak upravit vakcínu. Uvádějí přirovnání k předchozím variantám (alfa, delta): během šesti týdnů byli schopní upravit mRNA ve vakcíně a po sto dnech zahájit klinické testování. Postup u vakcinářské firmy je tedy docela rychlý, nicméně je to "nový lék", tedy nová kola testů a schvalování.



(7. Off topic. Uvádí se, že vakcíny jsou "experimentální" a neprošly "řádnými testy". Je to fakticky lež. Předepsaný postup je, že se provádí několik kol klinických testů, přičemž nové kolo se začne, až když to první skončí s dobrým výsledkem. Je to proto, že každé kolo se provádí s násobně či řádově větším množstvím vzorků (osob), a je tak násobně až řádově dražší. Proto se utrácejí peníze, až když jsou prvotní výsledky dobré. U vakcíny proti Covidu se ale dělala všechna kola současně - to bylo právě zafinancováno veřejnými penězi. Fakticky tak nebylo na testech nic ošizeno a ukráceno.)

8. Panika všude. Je naprosto zřejmé, že nová varianta vyvolává paniku, která je srovnatelná snad jen s dobou kdy se covid objevil poprvé. Je zjevné, že odborné týmy, které se v jednotlivých zemích o covid starají ji mají za extrémní nebezpečí a nepochybně již tato zpráva je šířena na vysoké mezivládní úrovni.



9. Tohle je prostě - po variantě delta - další "game changer" v boji proti covidu. Prosím, nehaňte lékaře, politiky a kohokoli dalšího, který říkal věci, které se dnes ukazují jako mylné - vycházely z tehdejšího stavu informací, zkrátka "změní-li se informace, změním názor". Co platilo ještě do včerejška, dnes už neplatí.



10. Znovu je potřeba dodat, že všechny tyto informace (či většina z nich) má ještě malou úroveň ověření. Data jsou čerstvá, je jich málo, chybí vícenásobná verifikace. V dalších dnech a týdnech se dozvíme více.

11. Pár vět na okraj:

- obávám se, že nejméně na příští půlrok máme vystaráno. Varianta Nu se dostane i k nám, čísla budou extrémně vysoká, zátěž na zdravotnický systém bude kritická, bude se stále hodně umírat

- budou nás čekat dlouhá opatření na omezení sociálních kontaktů (čti: lockdowny).

- je možné, že bude nutné zavádět opatření, která dosud nebyla aplikována (pokud se potvrdí, že se virus šíří tak snadno).



- a pokud mám zkusit se podívat ještě dál budocnosti, tak s tím, že nás postupně vyškolila alfa, delta a nyní Nu, tak se obávám, že tohle vůbec není konec, ale spíše setrvalý stav pro řadu let dopředu.

