Británie zastavila lety z jižní Afriky z obavy před tamější novou variantou koronaviru

26. 11. 2021

čas čtení 1 minuta

To co předvádí nová varianta B 1.1.529 v JAR nevypadá pro svět vůbec dobře. Rychlost s jakou nastoupila výrazně předčila i deltu. pic.twitter.com/nKd5x1LO21 — Rasti Madar (@RastiMadar) November 25, 2021

Velká Británie nyní zakázala lety z šesti zemí v jižní Africe, poté, co vědci varovali, že tam vznikla dosud nejděsivější varianta covidu-19. Jak jsme už informovali už před dvěma dny , v Botswaně a v Jihoafrické republice se vyskytla nová, silně znepokojující varianta koronaviru, která má více než 30 změn v bílkovině koronavirového bodce, a může se tedy zřejmě vyhnout imunitě vzniklé očkováním.





Nová varianta B.1.1.529 je podle obav vědců více nakažlivější, než se očekávalo a má potenciáln se vyhnout vakcínám, "jejichž funkčnost musíme ochránit za všech okolností," konstatuje britská vláda.



Z jižní Afriky se v posledních dnech do Británie vrátily stovky lidí. Británie je nyní hodlá najít a otestovat ve snaze zabránit rozšíření nové varianty covidu v zemi.



Už jsme informovali o tom, že v důsledku více než třiceti mutací v bílkovině bodáku koronaviru má tato nová varianta zřejmě schopnost vyhnout se vakcínám.



Nyní zjistili jihoafričtí vědci, že tato varianta je nakažlivá a už se rozšířila do řady provincií v Jihoafrické republice.



Zakázány byly lety do Británie z Jihoafrické republiky, z Namibie, z Lesotha, z Botswany, z Eswatini a ze Zimbabwe.



Izrael také zakázal lety z jižní Afriky.



Jak na to neustále upozorńují lidskoprávní organizace jako Human Rights Watch, většina chudého světa zůstává neočkována. V takových zemích vznikají nebezpečné varianty koronaviru, které se nakonec dostanou i do Evropy. Proto je naprosto krátkozraké od evropských politiků v té věci nedělat nic.



Podrobnosti v angličtině ZDE

