Promarnili jsme šanci opravdu zlepšit zemědělství, hodnotí novou reformu Peksa

24. 11. 2021

čas čtení 2 minuty

Promarněná šance. Tak hodnotí pirátský europoslanec Mikuláš Peksa historickou reformu společné zemědělské politiky (SZP), kterou dnes schválil Evropský parlament. Reforma podle něj dostatečně nechrání krajinu před velkoprůmyslovým plundrováním a do velké míry se drží stávajících postupů. I když reforma obsahuje i řadu poztivních návrhů, celkově jde podle Peksy spíše na ruku velkým zemědělským agrokoncernům.

“Navrhovali jsme opatření na ochranu krajiny, podporu drobných farmářů a lidský přístup k hospodářským zvířatům na evropských farmách, ale naše návrhy nebyly zohledněny. V těchto podmínkách jsme nemohli s klidným svědomím podpořit přilévání dalších peněz českých i dalších evropských daňových poplatníků do tohoto systému,” vysvětluje europoslanec Mikuláš Peksa. “Tato reforma společná zemědělská politika EU byla ušita velkou koalicí eurolidovců, eurosocialistů a Babišovy frakce Renew Europe na míru pro velké agrokoncerny prosazující průmyslový přístup k zemědělství,” dodává.

Podle pirátského europoslance je reforma nedostatečná i co se týče ochrany klimatu. “Naše návrhy směřovaly k tomu, aby byla zemědělská půda dostatečně chráněna proti velkoprůmyslovému plundrování a aby zemědělci používali udržitelné postupy práce. Tohle se bohužel do schválené podoby politiky nedostalo a je to ostuda, protože největší výdajová částka evropského rozpočtu pořád nezohledňuje to, že jsme v klimatické krizi,” upřesňuje.

Cílem reformy mělo být zajištění spravedlivého rozdělování podpory Evropské unie pro malé a střední zemědělské podniky. Část přímých plateb bude určena také mladým zemědělcům. Jak ale upozorňuje Mikuláš Peksa, konečné rozhodnutí je členském státě. “Pokud místní vláda bude chtít, nebudou mít ta opatření dopad. Takže jsem rád, že ministrem zemědělství už nebude Miroslav Toman a premiérem Andrej Babiš - oba byli silně napojeni na velké zemědělské podniky, ta reforma je jako ušitá jejich obchodním zájmům,” dodává Peksa.

Nová reforma zemědělské politiky vstoupí v platnost v roce 2023.

