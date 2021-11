Co je to za lidi, kteří se snaží dostat přes kanál La Manche do Británie? Je vám patnáct a musíte do armády Talibánu... Co uděláte?

26. 11. 2021

čas čtení 4 minuty

V Británii vyvolalo obrovský šok, že se ve středu v kanálu La Manche utopilo několik desítek uprchlíků, když se potopil jejich nafukovací člun. Mezi mrtvými byli i těhotná žena:

A pregnant woman is now confirmed to be among those who drowned yesterday attempting to cross the Channel https://t.co/pUsWmGRiD2 — The Times (@thetimes) November 25, 2021 Publicistický pořad rozhlasu BBC World at One věnoval tomuto tématu ve čtvrtek téměř celých svých pětačtyřicet minut. Zde je jeden odvysílaný rozhovor:

Bridget Chapman: Dávají nám velmi konkrétní důvody. Často tam žije v Británii člen jejich rodiny, možná strýc nebo bratranec nebo někdo tady, a oni se snaží k němu dostat. Co se týče Kurdů, víte, zde ve Spojeném království již existuje významná kurdská komunita, takže se připojují k této komunitě. Co se týče lidí ze Súdánu, víte, Súdán byl britskou kolonií a mladí lidé, se kterými pracuji, považují Británii za svou vlast. Je to pro ně země, kde budou v bezpečí.



Moderátorka:Takže existují velmi konkrétní důvody, proč se sem lidé lidé vydávají. Ale říká někdo z nich, proč nezvažovali jít legální cestou a legální cestou požádat o azyl, přímo z jejich vlastní země?



Bridget Chapman: Taková možnost neexistuje. Neexistuje žádný formulář, který byste podali na britském velvyslanectví, a mohli tak zažádat o azyl. Jediný způsob, jak to udělat, je dostat se sem, nyní jedině nebezpečně přes moře. Faktem je, že většina lidí zůstává v první zemi. Dostanou se tam, což je důvod, proč země jako Libanon, Turecko a Uganda mají obrovskou populaci uprchlíků. Mladí lidé, se kterými pracuji, často říkají, že si nemají možnost vybrat, kde skončí. Děti z Afghánistánu, je to svědectví, které slyšíme často, mají tento problém. Chlapci je 15 let a je mu řečeno, že musí jít do armády Talibánu.



Takže jeho rodina prodává majetek, dělá všechno pro to, aby toho mladého člověka dostala do bezpečí. Mladý člověk se dostává do rukou pašeráků lidí. Jsou předáváni od člověka k člověka a končí v Británii. Nevědí nutně, že přijdou sem.





Moderátorka: A Bridget, náklady na to, chci říct, není to levné. Znamená to, že ti, kteří sem přijdou, jsou relativně bohatí, myslím střední třídu?



Bridget Chapman: Myslím, že je to do jisté míry pravda. Znamená to však také, že k nám přicházejí i lidé, kteří nemají tolik peněz, a vidíme dva typy lidí, kteří se snaží dostat přes kanál La Manche. Lidé s penězi platí pašerákům a pak jsou lidé bez peněz. Víte, vyskytlo se několik lidí, kteří nedávno přišli o život, když se snažili přeplout kanál La Manche na kajaku. Na pašeráky neměli peníze a jen se chopili své šance s katastrofálními důsledky.



Moderátorka: Bridget Chapmanová z Kent Refugee Action Group. Děkuji mnohokrát.



