Je to sobectví.

25. 11. 2021

Jsem rozčarovanej a vim, že dropuju bombu, píše Martin Starý na sociální síti . Ale omlouvat se nebudu. Je to přesně rok, co jsem poprvé nastupoval na covidový ARO v nemocnici ve Slaném, kde jsem nakonec neplánovaně strávil přes půl roku dobrovolničením. Hodně mi to dalo, hodně mě to změnilo, něco to i vzalo. Ale stálo to za to, bejt v životě něčemu ku prospěchu.