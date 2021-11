Monitor Jana Paula: Petr Veselý - Ráno v cizím městě

30. 11. 2021 / Jan Paul

čas čtení 2 minuty

Pojmenovat výstavu, dát jí nějaký výstižný název, je někdy pro umělce i galeristu problém. Ty tam jsou časy, kdy stačilo uvést třeba jen to, oč na výstavě jde, třeba jedno jediné slovo: obrazy. Na výstavě Petra Veselého v Galerii Petr Novotný, v Praze Holešovicích, o nic jiného než o obrazy nejde, a skoro by si milovník překomplikovaných konceptuálních instalací plných skrytých významů řekl, není to tak trochu málo?





A právě, to je smyslem jeho obrazů, že málo může být i hodně, a ještě méně nejvíce. V obrazech Petra Veselého jaksi podprahově tušíme, že úspornost, uměřenost a ukázněnost, s jakou komponuje v obraze jednotlivé výtvarné formy a prvky, odkazuje právě k tomuto obsahu a významu, který je jednoznačný právě tím, že ho spíše tušíme a vyciťujeme. Přesvědčivost jeho malby spočívá v tom, že nic nepředstírá, jde přímo a rovnou k divákovi.





U Veselého to není žádná novinka. Už od počátku své tvorby usiluje o velkou formu, o její zjednodušení a redukci na co nejvýstižnější tvar, který vyjadřuje to, oč v obraze třeba i s figurální tématikou jde. Smyslem stručné a uměřené formy je totiž zviditelnění vnitřní empatie autora k tématu, kde každý motiv, či jeho náznak, bez ohledu na událost, kterou zobrazuje, je svrchovaným estetickým, ale i duchovním aktem autora.





Lze říci, že obrazy Petra Veselého svědčí o jeho vztahu k tomu, jak pozoruje a prožívá svět, a tento prožitek je veskrze duchovní, poetický, metaforický, a to i tam, kde se náznak či stopa figury (člověka) proměňuje v abstraktní tvar, či dokonce ve tvar lineární až konstruktivní. Životní tvůrčí usilování Petra Veselého není nepodobné snaze horolezce slézt vysokou horu bez vědomí její výšky. Obyčejnost, je-li přesvědčivá, je vždy neobyčejná.





Petr Veselý (14.10.1953 Brno) je český malíř, výtvarný pedagog a básník. Žije v Brně – Jundrově v památkově chráněném objektu bývalé kovárny. V letech 1969–1973 vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně, a v letech 1973–1979 studoval v atelieru Jana Smetany na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 2002–2007 byl vedoucím ateliéru Malířství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.





Výstava Petr Veselý – „Ráno v cizím městě“ potrvá v Galerii Petr Novotný, Heřmanova 35/743, Praha – Holešovice do 18. Prosince 2021. Otevřeno: úterý, středa, čtvrtek, pátek 12 - 18 hod.

0