Koronavirus: Omikron způsobuje exponenciální růst nákaz v Jihoafrické republice

2. 12. 2021

- Vědci zjistili, co je příčinou extremně vzácných případů krevních chuchvalců po očkování vakcínou AstraZeneca. Tato reakce vzniká v důsledku způsobu, jimž adenovirus ve vakcíně dopravuje genetický materiál koronaviru do buněk. Váže přitom určitou bílkovinu v krvi, známou jako faktor krevních destiček 4 (platelet factor 4, PF4). Vakcína bude upravena, aby krevní chuchvalce nezpůsobovala ani v extremně vzácných případech.



- Švédský úřad veřejného zdraví upozorňuje, že zřejmě příští týden zavede nová karanténní omezení ve švédské společnosti.



Ve středu 1. prosince zaznamenala Česká republika 21 126 denních nákaz. (Už to nejsou jen úterky, kdy se zaznamenávala vlna nákaz z víkendu.) Hospitalizováno je 6561 osob to je o 34 více než o den dříve. Celkem zemřelo v ČR 33 317 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 131 mrtvých (počty se doplňují z předchozích dní, v průměru nyní v ČR denně umírá kolem 100-110 osob.) Za posledních 14 dní je v ČR potvrzeno 2320 nákaz na 100 000 obyvatel, 1222 nákaz na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní.Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1792 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1744), v Olomouci (1701), v Hodoníně (1659), ve Vyškově (1583), v Kroměříži (1799), v Prachaticích (1541), ve Zlíně (1539), ve Frýdku-Místku (1524), ve Znojmě (1497), ve Strakonicích (1239), v Uherském Hradišti (1659), v Písku {1342), v Brně (1383), v Blansku (1483), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1360, Praha-západ 1238) a v Českých Budějovicích (1553). Praha má 1091 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Celorepublikově je potvrzeno 2260 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní, 1230 za poslednich 7 dní. ZDE - Omikron způsobuje exponenciální růst nákaz v Jihoafrické republice. Téměř tři čtvrtiny všech nových případů je tam tato nová varianta. Ve středu zaznamenala JAR 8561 denních nákaz, před týdnem to bylo 1275 denních nákaz. Podle odborníků by existující vakcíny měly chránit před vážným průběhem a smrtí. Občanům se doporučuje, aby se co nejdříve nechali očkovat třetí posilovací dávkou, která podle jednoho britského imunologa posiluje imunitu patnáctkrát až pětasedmdesátkrát. ZDE