5. 12. 2021

čas čtení < 1 minuta

Z nových dat vyplývá, že více než 90 procent osob vážně nemocných s covidem vyžadujících největší množství odborné lékařské péče je neočkovaných:

