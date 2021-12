USA jsou největším světovým znečišťovatelem plastovým odpadem

2. 12. 2021

Podle nové zprávy předložené federální vládě jsou USA největším světovým viníkem v produkci plastového odpadu. Země naléhavě potřebuje novou strategii na omezení obrovského množství plastů, které končí v oceánech.

Zpráva uvádí, že nástup levných a všestranných plastů vytvořil "globální záplavu plastového odpadu, který je zdánlivě všude, kam se podíváme", přičemž USA jsou hlavním přispěvatelem jednorázových plastů, které nakonec zamotávají a dusí mořské živočichy, poškozují ekosystémy a přinášejí škodlivé znečištění do potravinového řetězce, informuje list Guardian

Od roku 1960 se v USA prudce zvýšil objem plastového odpadu, který nyní v zemi vyprodukuje přibližně 42 milionů tun plastového odpadu ročně, což představuje asi 130 kg odpadu na každého Američana. To je více než ve všech členských zemích Evropské unie dohromady. Celkové množství komunálního odpadu vytvořeného v USA je také dvakrát až osmkrát vyšší než ve srovnatelných zemích světa, uvádí zpráva.



Recyklační infrastruktura nedokázala držet krok s obrovským nárůstem americké produkce plastů. Vlivem znečišťování, vyhazování a neefektivního ukládání odpadu na skládky každoročně "unikne" do životního prostředí až 2,2 milionu tun plastů - od plastových lahví a brček až po obaly. Celkový objem odpadu může být ještě vyšší kvůli chybějícím údajům při jeho sledování.



Velká část těchto plastů končí prostřednictvím řek a potoků ve světových oceánech.



Na celém světě se do mořského prostředí každoročně dostane nejméně 8,8 milionu tun plastového odpadu, což odpovídá tomu, že každou minutu se do oceánu vysype popelářské auto plné plastů. Pokud bude současný trend pokračovat, vědci odhadují, že do roku 2030 by se toto množství mohlo vyšplhat až na 53 milionů tun ročně, což je zhruba polovina hmotnosti všech každoročně ulovených ryb v oceánech.



Zpráva výboru doporučuje, aby byla do konce příštího roku vypracována nová národní strategie, která by zastavila příliv plastů do oceánů. Zpráva uvádí, že cílem této strategie by mělo být snížení produkce plastů, zejména plastů, které nelze opakovaně použít nebo recyklovat, podpora alternativních materiálů, které lze znovu použít, a stanovení lepších norem pro sběr a zachycování odpadu.

