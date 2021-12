Řecko začalo každý měsíc pokutovat neočkované občany nad šedesát částkou 100 euro

1. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

- Rozhodnutí řeckého premiéra pokutovat neočkované občany starší šedesáti let každý měsíc částkou 100 euro mělo dramatický účinek: během několika hodin po oznámení této pokuty se k očkování přihlásilo 6000 Řeků. Dosud se každý den nechávalo očkovat jen 2600 lidí starších 60 let. Pokuty se začnou vybírat od 16. ledna 2022. Premiér Kyriakos Mitsotakis zavedl tyto pokuty, protože v této věkové skupině dochází "k zbytečným úmrtím". Podle odhadů je 580 000 Řeků nad šedesát stále ještě neočkovaných. Ve srovnání s menšími evropskými zeměmi jako Dánsko nebo Portugalsko, které očkovaly 99 procent občanů starších 60 let, Řecko zaznamenalo desetkrát větší míru úmrtí. Řecko má 11 milionů obyvatel a na covid tam zemřelo 18 157 osob. (V ČR do úterý 30.11. zemřelo 33 069 lidí.)- Rakousko prodloužilo celonárodní lockdown na 20 dnů. Skončí 11. prosince. Asi 67 procent Rakušanů je očkováno dvěma vakcínami. Rakousko také v neděli zaznamenalo první nákazu omikronem.- Budoucí německý kancléř Olaf Scholz podporuje povinné očkování.