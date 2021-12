USA prohlásily, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, vyšlou do východní Evropy své vojáky

7. 12. 2021

čas čtení 2 minuty





Washington by podle jednoho amerického činitele zavedl také proti Rusku podstatná ekonomická opatření



Biden dá v úterý Putinovi rovněž jasně najevo, že USA nevyloučí budoucí členství Ukrajiny v NATO, jak ruský předák požaduje, uvedl vysoký americký představitel



USA ve varování Moskvě v předvečer rozhovorů mezi Joe Bidenem a Vladimirem Putinem uvedly, že v případě ruské invaze na Ukrajinu vyšlou na východní křídlo NATO posily a zavedou nová přísná ekonomická opatření.



Biden dá Putinovi rovněž jasně najevo, že USA nevylučují budoucí členství Ukrajiny v NATO, jak ruský vůdce požaduje.

Chaotický odchod amerických vojáků z Afghánistánu letos v létě podle Channel 4 News povzbudil choutky Ruska a Číny na intervence na Ukrajině a na Tchajwanu, protože diktátoři v obou zemích usoudili, že Spojené státy nepodpoří své spojence.

USA ve varování Moskvě v předvečer rozhovorů mezi Joe Bidenem a Vladimirem Putinem uvedly, že v případě ruské invaze na Ukrajinu vyšlou na východní křídlo NATO posily a zavedou nová přísná ekonomická opatření.



Odhaduje se, že na dostřel od hranic je již shromážděno 100 000 ruských vojáků, a krize je tak nejhorší od roku 2015, kdy Moskva uskutečnila rozsáhlý vpád na Ukrajinu, tajně vyslala tanky a dělostřelectvo, aby obklíčily ukrajinské jednotky, a donutila Kyjev podepsat mírovou dohodu v Minsku, která se od té doby blíží krachu.



Na brífinku pro novináře před video summitem Biden-Putin americký činitel upozornil, že první ruská vojenská intervence na Ukrajině vedla k nasazení dalších amerických vojáků a techniky ve východní Evropě a že podobná reakce bude i tentokrát.



"Určitě by platilo, že pokud by Putin vojensky intervenoval na Ukrajině, zvýšily by se žádosit spojenců na východním křídle NATO i kladná odpověď ze strany Spojených států, aby tam byly umístěny další síly a kapacity a uskutečnila se cvičení k zajištění bezpečnosti našich spojenců na východním křídle tváří v tvář takové agresi," řekl americký činitel, ale dal jasně najevo, že Biden nebude vyhrožovat přímou vojenskou reakcí USA.



"Spojené státy neusilují o to, aby se ocitly v situaci, kdy se naše protiopatření soustředí na přímé použití americké vojenské síly, na rozdíl od kombinace podpory ukrajinské armády, silných ekonomických protiopatření a podstatného zvýšení podpory a schopností našich spojenců v NATO s cílem zajistit, aby zůstali v bezpečí," uvedl vysoký činitel a dodal, že nebude prozrazovat, "co se prezident chystá říci k otázce, za jakých okolností by americká armáda mohla zasáhnout".





Americký činitel uvedl, že "podstatná ekonomická protiopatření" ze strany USA a Evropy by "způsobila významné a vážné ekonomické škody ruské ekonomice".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0