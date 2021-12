USA oznámily diplomatický bojkot olympijských her v Pekingu, kvůli porušování lidských práv

7. 12. 2021 / František Řezáč

Na zimní olympijské hry v Pekingu se příští rok nevypraví žádní představitelé vlády USA. Diplomatický bojkot her oznámil Bílý dům, který rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně. Cílem opatření je naznačit Pekingu, že nemůže pokračovat ve svém současném kurzu. Vláda prezidenta Joea Bidena vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou. Penalizovat je zákazem účasti by podle Bílého domu nebylo správné. Tolik Česká televize.

To mě opravdu těší. Mám dvě velké knihy o olympiádě, kterou pořádalo v roce 1936 nacistické Německo. Byly v bytě, kam jsme se museli přestěhovat, když nás vyhodili z bytu ve vile "po Němcích" po puči v únoru roku 1948. V novém bytě rodiče pak našli různé věci a mj. tyto knihy, z nichž jedna je věnována právě zimním hrám v Garmisch-Partenkirchenu. O tom se ví málo, a spíše se píše o olympiádě v Berlíně, kterou filmařsky geniálně zpracovala Leni Riefenstahl. V těch knihách byly vytrhány fotky vůdce německého lidu Adolfa Hitlera, protože majitelé zvěděli, že když ty portréty najdou Američané, budou je považovat za nacisty.

Jistě se dnešní situace liší od té tehdejší. Nicméně se tehdy už vědělo z mnohých svědectví, jakému státu, jakému režimu byly svěřeny k pořádání olympijské hry. Přesto se „pan Hitler“ těšil respektu mimo jiné u nemalé části britského kapitalistického establishmentu, včetně následníka trůnu. Až do toho kritického roku 1938, do mnichovské krize, kdy už věci začínaly být jasnější.

Ale podstata věci je stejná. Totalitní státně-kapitalistický režim, jenž má daleko k jakémukoli „komunismu“ či socialismu, kterými se sám označuje, využije olympijského hnutí a jeho rituálů k vlastní propagandě. Tak, jako to udělali v roce 1936 nacisté.

A zneužije taky všechny, kdo se těchto „her" zúčastní. V zemi, kde jsou systematicky potlačována práva, například vyznavačů křesťanského náboženství, patrně i islámu v případě ujgurské národnosti. Podobnost s osudy Židů v nacistickém Německu a okupovaných zemích se přímo nabízejí. Toho by si měl být vědom každý, kdo bude při ceremoniálech či při úspěších „našich sportovců" naivně jásat. V ČLR se bude předvádět pokrytectví oněch „demokratických a evropských hodnot", které prý všichni vyznáváme.. The show must go on. Business as usual. Kapitalisté nám prodají i ten provaz, na kterém je oběsíme...











