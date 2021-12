Tisková zpráva:

dTest: Kdo a proč se bojí hromadných žalob?

8. 12. 2021

čas čtení 4 minuty

Návrh zákona o hromadném řízení se znovu ocitnul v Poslanecké sněmovně. Ta minulá ho nechala uležet tak dlouho, až spadl společně i s jinými neprojednanými návrhy zákonů takzvaně pod stůl. Čeká ho tentokrát lepší osud? A dostanou tak čeští spotřebitelé k dispozici konečně funkční nástroj k hromadnému uplatňování svých nároků vůči nepoctivým podnikatelům?

Už je tomu rok, co byla přijata evropská směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Z tohoto důvodu i Česká republika musí nejpozději do 25. prosince 2022 přijmout odpovídající zákon na národní úrovni. „Jsme velmi rádi, že návrh zákona o hromadném řízení byl jednou z prvních předloh adresovaných vládou nové Poslanecké sněmovně. Říkáme to i s vědomím, že tato předloha ležela v předcházející Poslanecké sněmovně rok a půl téměř bez povšimnutí. Což vadilo nejenom nám, ale i tisícům spotřebitelů, kteří podpořili naši kampaň Za hromadné žaloby, braňme se společně. Čímž dali poslancům i senátorům jednoznačně najevo, že chtějí zavedení hromadných žalob i v tuzemsku,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Každý se může do naší kampaně zapojit na www.zahromadnezaloby.cz.“

V současné době se zřetelně ukazuje potřeba zákona upravujícího hromadné řízení, jelikož statisíce spotřebitelů začínají sčítat škody po pádu některých dodavatelů energií včetně společností ze skupiny Bohemia Energy. Dodavatelé, kteří ukončili činnost, se nejspíše domnívají, že jejich povinnosti vůči spotřebitelům končí závěrečným vyúčtováním a vrácením přeplatků či vyinkasováním nedoplatků. To se však mýlí, jejich smlouvy se zákazníky nelze jednoduše „vypnout“. Smlouvy zde stále jsou a spotřebitelům zůstává právo na plnění. Alespoň částečnou náhradu škody by spotřebitelům mohl zajistit institut hromadné žaloby. V této souvislosti by pomohl zejména režim takzvaného odhlašovacího hromadného řízení (opt-out), ve kterém by za všechny poškozené spotřebitele mohla hromadnou žalobu podat k tomu kvalifikovaná spotřebitelská organizace, v Česku například dTest.

Přijetí zákona o hromadném řízení se nelze vyhnout, evropská směrnice bude dříve nebo později transponována do českého práva. To, o co se nyní v českém parlamentu hraje, je podoba zákona. Lobbistům velkých společností vadí zejména režim odhlašovacího hromadného řízení (opt-out), který je ovšem skutečnou hrozbou jedině pro nepoctivé podnikatele. Protože tento režim umožňuje sdružit nároky všech poškozených spotřebitelů do jednoho řízení. „Pokud má mít schválený zákon smysl jak pro spotřebitele, tak poctivé podnikatele, musí obsahovat i odhlašovací režim,“ konstatuje Eduarda Hekšová. A dodává: „Obrácený, takzvaný přihlašovací režim (opt-in) vyžaduje velké úsilí pro shromáždění dostatečného množství spotřebitelů se stejnými nároky do jedné skupiny. Pro nízké částky tak může být neefektivní, až zcela nefunkční. Pokud ekonomická rozvaha plánované žaloby nebude takzvaně vycházet, nikdo žalovat nebude. A nepoctiví podnikatelé budou ve svých praktikách dále vesele pokračovat.“

Nezávislá spotřebitelská organizace dTest je přesvědčena, že poctiví podnikatelé by měli institut hromadných žalob přivítat, protože jeho konečným cílem je doplnění možnosti spotřebitelů postavit se jako jedna skupina „šmejdským“ praktikám některých podnikatelů i v případech, kdy by jinak soudní spor jednotlivec předem vzdal z důvodu obavy z vlastních nemalých nákladů a vynaloženého času i energie. Bez funkčního zákona o hromadném řízení zůstanou poctiví podnikatelé proti těm nepoctivým ve značné nevýhodě.

0