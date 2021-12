Mezitím v Absurdistánu 201:

Polské děti kreslí na výzvu vlády obrázky o střílení uprchlíků

8. 12. 2021 / Tomasz Oryński

Aleluja! Je to tak skvělá doba žít teď v Polsku! Například benzín je levný jako nikde jinde v Evropě. Pravda, u čerpací stanice to možná nepocítíte, protože za průměrný plat si Polák může koupit jen 700 litrů benzinu (Čech 800 a třeba Němec 1800), ale jak nás informují billboardy, naše pohonné hmoty patří k nejlevnějším v Evropě. Technicky vzato je to pravda, pokud jste Němec, můžete si v Polsku koupit benzín levněji než v Německu, ale jak je to relevantní pro Poláka žijícího v Polsku a pobírajícího polský plat - to nevím.

Ale vláda už zjevně rezignovala na to, aby dělala něco reálného - vzpomínáte na rok 2011, kdy Kaczyński požadoval, aby vláda snížila ceny pohonných hmot tím, že sníží daně na ně uvalené? Tehdy cena benzinu prorazila hranici 5 zlotých (30 Kč) za litr, přičemž cena barelu byla téměř dvakrát vyšší než dnes, kdy Poláci musí platit až 6 zlotých (36 Kč) za litr... Ale dnes je u moci on, takže je proti snižování daní: "Stát by neměl omezovat své příjmy," říká. A tak si můžete stěžovat na vysoké ceny pohonných hmot, ale alespoň vás billboardy informují, že se mýlíte a pohonné hmoty jsou ve skutečnosti levné.



Protože zatímco stát by "neměl omezovat své příjmy", výdaje na propagandu se jistě také neomezují. A tak se za pouhých 1,1 milionu zlotých (6,6 milionů Kč) objeví další reklamní kampaň, propagující další oblíbený vládní projekt: rekonstrukci Saského paláce ve Varšavě. Poláci se zřejmě mýlí, když se staví proti myšlence rekonstrukce této staré budovy bez historického významu, na jejímž místě je velké náměstí umožňující konání státních oslav a kde se v posledním zbývajícím fragmentu budovy nachází hrob neznámého vojína - jedno z nejsymboličtějších míst v Polsku. Je třeba jim vysvětlit správný způsob myšlení.



Zdá se, že Polsko jde nyní plnou parou směrem k Severní Koreji. Na polsko-běloruské hranici je nyní dokonce "tiskové středisko", kde se vládou pečlivě vybraní novináři mohou zúčastnit exkurzí po oblasti, které ovládá pohraniční stráž a která zajistí, aby neviděli nic, co vidět nemají. Mezitím se skuteční novináři, kteří píší o závažných tématech, jako například Ewa Siedlecka, která psala o nenávistné kampani řízené z ministerstva spravedlnosti, dostávají do problémů. Informovat, že soudci, kteří retweetovali nenávistné trolly, se na této nenávistné kampani podíleli, je prý pomluva. Mimochodem byla shledána vinnou i za to, že retweetovala analýzu jiného novináře, takže teď si nejsem jistý, jestli je teď retweetování špatné, nebo ne. Zřejmě záleží na tom, jestli jste podporujete stranu PiS, nebo ne.







Sdělení musí být jasné a má být slyšet jen jeden hlas. I děti se učí, co si mají myslet. Vláda zorganizovala akci, kdy děti smějí kreslit obrázky pro vojáky, kteří "brání naše hranice". Galerii těchto obrázků najdete ZDE , ale upozorňuji vás, že to může být to nejsmutnější a zároveň to nejděsivější, co dnes uvidíte. Nejsem rodič, ale když vidím obrázek, na kterém dva vojáci a vrtulník míří zbraněmi na rodinu s dítětem,



















tak bych ten obrázek raději ukázal dětskému psychologovi, a ne ho rozšířil všem na internetu... Také si nejsem jistý, jestli je propagace obrázků znázorňujících polskou invazi do Běloruska za současné politické situace zrovna moudrá věc.

















Disco Polo, kapela vedená Sławomirem Świerzyńskim, známým především tím, že krade písně jiných lidí , a tím, že leze kamsi straně PiS, na veřejnoprávní TVP udělala přesně to a natočila novou verzi jeho (alespoň dokud se neobjeví původní skladatel) největšího hitu:





















Originál je zde:





Tahle píseň je opravdu také ukradená: je to stará skautská píseň, autorem je Mariusz Gabrych. Originál je zde:

Kromě polských zapomenutých hvězd jedíného hitu, jako je Jan Pietrzak výše, který je nyní velkým přítelem strany PiS, takže mu vždy zadávají dobře placené koncerty, jsme měli zapomenuté hvězdy jediného hitu ze zahraničí, jako Los Ketchup nebo Lou Bega. …Bohužel své hity zpívali ve standardních verzích. Mambo č. 5 by při takové příležitosti znělo lépe s tímto textem:“A little bit of tear gas in my lifeA little bit of concertina by my sideA little bit of beating is all I needA little bit of freezing is what I see” –Ale my jsme to stejně všichni slyšeli už dávno předtím. V dobách stalinismu hudebníci také nahrávali písně vychvalující tvrdou práci vojáků chránících naše hranice. Ale aspoň tehdy byla hudba dobrá:A to vše v době, kdy se Jarosław Kaczyński stává vůdcem svobodné Evropy. Alespoň tomu věří jeho stoupenci poté, co se ve Varšavě konal summit všech radikálních a proruských stran. Marine Le Penová (o které PiS jen před několika lety řekla: „Máme s paní Le Penovou tolik společného jako s panem Putinem“ ) tam byla spolu s Viktorem Orbánem jedním z nejvýznamnějších hostů, a zatímco strana PiS tvrdí, že šlo pouze o soukromou párty, dostávalo se jí zacházení hodného hlavy státu. Zdá se, že si jízdu vládní limuzínou pod policejním doprovodem ve Varšavě obzvlášť užila, protože o tom dokonce tweetovala:Není jasné, na jakém právním základě může být soukromému hostu nějaké politické strany poskytnut policejní doprovod, ale v Polsku jsme již dávno za dobou, kdy bylo možno se na takové věci ptát. Pamatujete si na výjimečný stav na polsko-běloruských hranicích? Byla prodloužen jednou a podle polské ústavy jej už znovu prodlužovat nelze. Žádný problém, rychle byl schválen nový zákon a nyní může ministr vnitra pro tu oblast vydávat „zákazy vstupu“, jak se mu zlíbí . Což v praxi znamená úplně totéž , jen se to jinak nazývá. Je to samozřejmě protizákonné , protože nejen že to odebralo prezidentovi právo zavést výjimečný stav (přesto jej Andrzej Duda, který si říká "pevný člověk", na příkaz Kaczyńského okamžitě podepsal), ale také to omezuje svobodu občanů a tisku cestovat k důležitému dění v pohraničí, ale koho by to zajímalo. Aby toho nebylo dost, ministr vnitra zveřejnil nové vyhlášky den před účinností nového zákona. A co proti tomu můžete dělat? Nic. Alespoň myslivci ale půjdou střílet do lesa kousek mimo tuto zónu , kde se v lese ukrývají stovky uprchlíků. Co by se mohlo stát nedobrého?Ale někteří to mají dobré. Premiérově ženě se podařilo prodat pozemek, který koupili na předměstí Vratislavi, od církve v roce 2002. Za pozemek v hodnotě 4 milionů zaplatili tehdy 700 000 zł a jeho cena pravděpodobně ještě poroste, protože v té době už bylo jasné, že oblast se má stát logistickým a průmyslovým centrem města. Poté, co o tom napsal list byl Morawiecki pobouřen a vyhrožoval žalobou a strana PiS slíbila nový zákon, který by politiky donutil zveřejnit svůj majetek (což by se Morawieckiho stejně netýkalo, protože svůj majetek oddělil od majetku své manželky). Morawieckého manželka slíbila, že pozemky potřebné pro rozvoj oblasti prodá městu zpět za původní cenu a peníze věnuje na charitu. Z toho samozřejmě nic nebylo a nedávno byl ten pozemek prodán jiné, čerstvě založené společnosti, za cenu téměř 15 000 000 zł. (90 milionů Kč). Očekává se, že vydělá jmění i firma, která má za úkol postavit plot na polských hranicích. Plot má být mnohem dražší než ten, který postavila Litva, a zakázka byla zadána bez výběrového řízení společnosti ovládané politiky ze strany PiS. Jako by se tomu někdo divil. Je jistou ironií, že velká většina oceli se do Polska dováží, z velké části z Ruska a z Běloruska. Takže je to jako ta Trumpova zeď, jen naopak: my ji postavíme a Mexičané vydělají jmění, když nám na to prodají svou ocel.Mezitím sledujeme další důsledky nového zákazu potratů. Nemocnice v Białystoku odmítla provést potrat plodu s akranií – dítěte bez lebky. Taková vada je vždy smrtelná a nastávající maminka upadla do těžkých depresí a pomýšlela na sebevraždu. Dva psychiatři u ní diagnostikovali těžkou psychotickou poruchu způsobenou extrémním stresem a doporučili potrat, ale nemocnice pacientce odmítla pomoci a požádala o radu ultrakatolickou lobbistickou organizaci Ordo Iu ris, která argumentovala, že sebevražedné myšlenky životy žen vůbec neohrožují.Organizace Ordo Iuris se chlubila svým úspěchem při „záchraně dítěte“ a doporučila, aby žena a „její dítě“ by nyní byly umístěny do komplexní péče prenatálního hospice (tak se jmenují koncentrační tábory pro ženy s vadným těhotenstvím, které zajistí, že jim nebude poskytnut potrat, ale že budou muset zbytek těhotenství protrpět a pak sledovat, jak jejich nevyléčitelné děti trpí a umírají), ale naštěstí s pomocí feministické organizace se této ženě dostalo řádné lékařské pomoci jinde. Nemocnice Białystok však dává jasně najevo: „Ještě před rokem byl náš postoj jednoznačně jiný, ale po rozhodnutí Ústavního soudu se lékaři obávají, že ztratí právo vykonávat praxi a budou čelit trestnímu stíhání“ – napsalo vedení nemocnice. v oficiálním prohlášení.Ale pokud si myslíte, že TO je šílené, podívejte se, co se děje v místní politice. Místní zastupitelstvo v Dębici vážně diskutovalo o osídlení lesů ve městě vlky, medvědy a krokodý ly (ano, krokodýly), aby se omezil počet divočáků potulujících se po této oblasti, protože tato zvířata jsou údajně přirozenými nepřáteli kanců. Vysazení krokodýlů však bylo zatím odloženo.Největší šílenství minulého týdne se ale odehrálo ve Starém Sączi, kde během debaty o zrušení nechvalně známé rezoluce proti menšině LGBT jedna z radních ze strany PiS nejprve nesouvisle blekotala něco o svaté Kingě, že je jejich patronkou a že tam má po dlouhá tisíciletí svůj kostel (okrajová informace: Polsko přijalo křesťanství v roce 966) a pak vstala a začala zpívat píseň Bogurodzica, středověkou náboženskou píseň z Polska, v minulosti používanou jako polsko-litevskou hymnu:A víte, co je nejhorší? Ne že jedna bláznivá žena věří, že zpívání starodávných hymen zachrání Polsko před menšinou LGBT. Ale to, že když zagestikulovala, aby i ostatní přítomní vstali, všichni to udělali a přidali se k ní.Tato země je odsouzena k záhubě.