Koronavirus: Třetí posilovací očkování nynějšími vakcínami proti omikronu chrání

8. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

V úterý 7. prosince prosince zaznamenala Česká republika 19 482 denních nákaz. Hospitalizováno je 6338 osob, to je denní nárůst o 332 pacientů. Celkem zemřelo v ČR 34 034 lidí to je nárůst o 132 mrtvých. Potvrzených případů za poslednich 14 dní je v ČR 2219 na 100 000, 1025 na 100 000 za poslední týden. ZDE



- Varianta omikron se dokáže částečně vyhnout ochraně vakcín a předchozí nákazy. Likvidace imunity však není úplná, takže posílení protilátek třetím očkováním dokáže kompenzovat skutečnost, že nynější vakcíny přímo stoprocentně nepůsobí proti omikronu. S velkou pravděpodobností z toho podle vědců vyplývá, že posilovací třetí vakcíny jsou efektivní. ZDE



- V Anglii se od středy mohou registrovat pro očkování třetí vakcínou miliony lidí nad 40 let.



- Vakcíny Moderna a Novavax po jednom očkování Astrou Zenecou dávají velmi vysokou imunitu. Je to důležité pro země v třetím světě, které nemají infrastrukturu pro silné zmrazení vakcín mRNA. ZDE



- Číná začíná poskytovat Africe miliardu vakcín. ZDE

3