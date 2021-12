Překvapení: Notorický lhář Boris Johnson znovu přistižen při tvrdém lhaní

8. 12. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut



Už celou řadu dní zuří na britské politické scéně skandál, týkající se zjištění, původně publikovaného v deníku Daily Mirror, že loni koncem listopadu a pak v prosinci, 18. prosince 2020, kdy byl Londýn kvůli covidu v tvrdém lockdownu a bylo absolutně zakázáno lidem se scházet a už vůbec nebylo povoleno organizovat předvánoční hromadné večírky, se v Downing Street v naprostém rozporu s těmito předpisy konaly opilecké předvánoční mejdany. Toho dne 18. prosince 2020 se účastnilo mejdanu v přecpané místnosti prý až 50 lidí, pilo se, hrály se hry, rozdávaly se předem připravené "tajné dárky" a mejdan pokračoval dlouho do noci.

Už celou řadu dní zuří na britské politické scéně skandál, týkající se zjištění, původně publikovaného v deníku, že loni koncem listopadu a pak v prosinci, 18. prosince 2020, kdy byl Londýn kvůli covidu v tvrdém lockdownu a bylo absolutně zakázáno lidem se scházet a už vůbec nebylo povoleno organizovat předvánoční hromadné večírky, se v Downing Street v naprostém rozporu s těmito předpisy konaly opilecké předvánoční mejdany. Toho dne 18. prosince 2020 se účastnilo mejdanu v přecpané místnosti prý až 50 lidí, pilo se, hrály se hry, rozdávaly se předem připravené "tajné dárky" a mejdan pokračoval dlouho do noci.



Přitom policie tou dobou rozbila několik podobných mejdanů Londýňanů a pokutovala je za pořádání nelegálních mejdanů částkou 10 000 liber každého (300 000 Kč). Borise Johnsona však nepokutoval nikdo. Dominik Raab, nynější ministr spravedlnosti (!!) se tento týden v televizi vyjádřil, že prý "britská policie nevyšetřuje trestné činy retrospektivně". Na Twitteru to vyvolalo vlny trpkých vtipů: "Takže, milý Raabe, když já zavraždím manželku, a policie na to přijde až za několik dní, vyšetřovat to nebude protože je to retrospektivní?"



Johnson a jeho ministři už dlouhou řadu dní lžou, že "se žádná party nekonala" a "všechny karanténní předpisy byly dodrženy".



Velmi věcně celý skandál na sociálních sítích shrnul analytik televize BBC Ross Atkins. Jeho video už zhlédly na Twitteru tři miliony Britů:





The government says “there was not a party” at No 10 last December and that no COVID rules were broken. A week into the story, this is a new 5-min video on the gap between the government’s assurances and available evidence. Produced by Michael Cox. https://t.co/cqIalvKKnB pic.twitter.com/vWBxhOogI7 — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) December 6, 2021





Nahrávka je z 22. prosince 2020. Mejdan se konal v pátek 18. prosince 2020. Na nahrávce vtipkuje Johnsonův poradce Ed Oldfield a další zaměstnanci Downing Street ohledně toho mejdanu, hovoří o "sýrech a o vínu", o tom, že se nedodržovalo sociální distancování a o tom, že je nutno novinářům lhát, že to byla "pracovní schůze".





Je to obrovský průšvih. Natolik, že se televizi BBC k té věci nepodařilo ani do půl druihé do noci, získat pro ranní zpravodajské vysílání k tomu do studia žádného ministra.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Mnoho lidí nad tím doslova zuří. Zde příklad, Trisha Greenhalgh, profesorka primární zdravotní péče na univerzitě v Oxfordu:





Milá Allegro Strattonová,

v den, kdy jste měli ten mejdan, mi zatelefonovala maminka, nemohla dýchat a měla horečku. Nešla jsem ji navštívit. V den, kdy jste takto vtipkovali, ji přijali do nemocnice. Nešla jsem ji tam navštívit. Zatímco jste vy slavili vánoce, moje maminka zemřela bez přítomnosti své rodiny. Ujišťuju vás, nebyla to legrace.



Dear Allegra Stratton

On the day you partied, my mother called me, breathless and feverish. I didn’t visit. On the day you joked, she was admitted to hospital. I didn’t visit. As you celebrated Christmas, she died without family by her side. I promise you, it wasn’t funny. https://t.co/a8g9Slncej — Trisha Greenhalgh (@trishgreenhalgh) December 7, 2021

Je to velmi vážná věc, protože tou dobou (lidé ještě nebyli proočkováni) umírali lidé, a to ve velkém počtu, jen proto, že někdo nedodržoval karanténní opatření.V úterý večer vyšly najevo další šokující důkazy, že Boris Johnson - jako obvykle - drze lže. Ukázalo se, že mejdan se totiž konal a po něm se v Johnsonově tiskovém středisku odehrála "zkouška", při níž si Johnsonova tehdejší tisková mluvčí Allegra Stratton zkoušela, jak bude odpovídat novinářům a lhát, že mejdan nebyl, pokud by se to profláklo. Novináře hráli zaměstnanci úřadu premiéra. Všichni se tomu lhaní strašně smáli.Videozáznam z této zkoušky zveřejnila v úterý komerční televize Sky News:



Další video, na němž se ultrapravičák Jacob Rees-Mogg, předseda Dolní sněmovny, směje, že "Tento mejdan za rok určitě nebude vyšetřovat policie".

"My tady všichni dodržujeme předpisy. Tento mejdan nebude za rok vyšetřovat policie. Vy všichni pečlivě dodržujete rozestupy. (Smích) Aspoň na dva palce."



There’s more…



Footage



From a party



Where Rees-Mogg jokes:



"This party is not going to be investigated by the police in a year's time..."



Do your f*cking job @metpoliceuk



pic.twitter.com/nc7MyIGPjD — Marina Purkiss (@MarinaPurkiss) December 7, 2021

Mike Galsworthy: A úřad premiéra právě popřel, že se ten mejdan konal. Konal se. Tady je kouřící revolver. Je s nimi konec.

Daily Mail: ZVRHLÝ VTIP:



And No10 just denied it ever happened.



It did. Here’s the smoking gun. They’re toast. pic.twitter.com/Kr4Tt2BgS1 — Dr Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) December 7, 2021



Nebyl to uprostřed lockdownu jediný předvánoční mejdan, jiný zorganizoval tehdejší ministr školství Gavin Williamson:

Another part of the government, another apparently inappropriate Christmas party. From ⁦@DailyMirror⁩ https://t.co/qIOcjFn6uL — Robert Peston (@Peston) December 7, 2021











Policie v Downing Street na tom mejdanu nikoho nezatkla, přítomní novináři o něm nic nenapsali, vláda zajistila, aby byli jiní lidé za mejdany pokutováni částkou 10 000 liber za trestný čin, které jí samotné bylo dovoleno páchat, ale vám ne. Celý establishment se nám směje.



The Downing St police never arrested anyone at the party, the journalists present never reported about the party & the government ensured people were fined up to £10k for a crime they were allowed to commit, but you weren't. The entire establishment is taking the piss out of us. — RD Hale (@RickyDHale) December 7, 2021

Shahmir Sanni: V takových to chvílích myslím na dvě věci: že rozklad Británie je nevyhnutelný a že je to důsledek dlouhých desetiletí ignorování vlastní prohnilosti. Ta druhá věc: je zdrcující, že tolik dobrých lidí dál trpí v důsledku historického extremismu vyšších vrstev.



I’m of two minds in moments like this: that the demise of Britain is inevitable and is a result of decades of ignorance toward its own rottenness. Two, how devastating it is that so many good people continue to suffer because of the historical extremism of the upper classes. — Shahmir Sanni (@shahmiruk) December 8, 2021







0