Vědci zjistili, že "skrytou" verzi omikronu nelze identifikovat pomocí testu PCR

7. 12. 2021

čas čtení 2 minuty





Obávají se, že by se nová varianta Covidu by se mohla nepozorovaně rozšířit, protože dosavadní PCR testování pro ni nefunguje.



Vědci identifikovali "skrytou" verzi varianty omikron, kterou nelze odhalit pomocí běžných testů používaných zdravotníky po celém světě.



Vědci identifikovali "skrytou" verzi varianty omikron, kterou nelze odhalit pomocí běžných testů používaných zdravotníky po celém světě.

Tato skrytá varianta má mnoho společných mutací se standardním omikronem, ale chybí jí určitá genetická změna, která umožňuje použití laboratorních PCR testů jako rychlého prostředku k zjišťování nákaz.





Vědci upozorňují, že je příliš brzy na to, aby bylo možné určit, zda se nová forma omikronu bude šířit stejným způsobem jako standardní varianta omikronu, ale že "skrytá" verze je geneticky odlišná, a proto se může chovat jinak.



Skrytá varianta byla poprvé zaznamenána mezi genomy koronaviru, které byly v minulých dnechdány k dispozici z Jihoafrické republiky, z Austrálie a Kz anady, ale obtíže při odhalování této varianty znamenají, že se již mohla rozšířit ve větším měřítku.





Objev nové formy omikronu přiměl vědce k rozdělení linie B.1.1.529 na standardní omikron, známý jako BA.1, a novější variantu, známou jako BA.2. Prof. Francois Balloux, ředitel Genetického ústavu na University College v Londýně, uvedl, že 42, tj. zhruba 6 % ze 709 genomů omikronu vložených do databáze genomu Gisaid, bylo BA.2.



"V rámci rodu omikron existují dvě linie, BA.1 a BA.2, které jsou geneticky značně odlišné," řekl. "Tyto dvě linie se mohou chovat odlišně."



Vědci používají analýzu celého genomu pro potvrzení, která varianta způsobila infekci covidem, ale identifikaci typu koronavoru mohou napovědět i testy PCR. Přibližně polovina PCR přístrojů ve Velké Británii hledá ve viru tři geny, ale omikron (a před ním varianta Alpha) je pozitivní pouze na dva z nich. Je to proto, že omikron, stejně jako Alpha, má genetickou změnu zvanou "vymazání! (delece) v genu "S" neboli v bodci. Tato závada znamená, že testy PCR, které vykazují "deleci v genu S", vysoce nasvědčuj, že jde o infekci typu omikron.



Neformálně někteří vědci nazývají novou variantu "skrytý omikron", protože postrádá deleci, která umožňuje, aby ji PCR testy odhalily. Někteří výzkumníci se obávají, že by se tato skrytá varianta mohla nepozorovaně rozšířit, zatímco se zdravotníci budou soustřeďpvat na PCR testy na standardní omikron.



Jednou z hlavních neznámých je, jak se nová varianta objevila. I když spadá pod omikron, je natolik geneticky odlišná, že ji lze označit za novou "variantu vzbuzující obavy", pokud se bude rychle šířit. To, že se v rychlém sledu objevily dvě varianty BA.1 a BA.2 se společnými mutacemi, je podle jednoho z výzkumníků "znepokojující" a naznačuje, že veřejnému zdravotnímu dohledu "chybí velké množství informací".



Podrobnosti v angličtině ZDE

