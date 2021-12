3. 12. 2021

Angela Merkelová:



Naše demokracie vzkvétá na základě schopnosti vést kritický diskurs a schopnosti sebekorekce. Vzkvétá na základě neustálého dialogu zájmů a na základě jejich vzájemného respektu. Žije ze solidarity a z důvěry, ale také z důvěry ve fakta. A tam, kdekoli jsou popírána vědecká fakta, šíří se konspirační teorie a pomlouvačné kampaně, náš odpor proti tomu musí být hlasitý.



Je na příští vládě, aby nalezla odpovědi na problémy, které leží před námi a utvářejí naši budoucnost. Pro to, vážený pane Olafe Scholzi, přeji vám a německé vládě, v jejímž čele budete stát, všechno nejlepší, štěstí a ten nejlepší úspěch.



Jsem přesvědčena, že budeme schopni i dál utvářet budoucnost dobře, pokud nepodlehneme nespokojenosti, závisti a pesimismu, a, jak jsem řekla jinde před třemi roky, když začneme pracovat s radostí v srdcích.



Alespoň to jsem vždycky dělala já, za svého života v NDR a o to více pak ve svobodě. Právě tuto radost v srdci přeju nám všem, a v přeneseném smyslu i naší zemí, také v budoucnosti.



“Everywhere where scientific facts are denied, conspiracy theories and smear campaigns are spread, resistance must be loud.”



In her farewell address, German Chancellor Angela Merkel says democracy “thrives on…trust in facts” as she prepares to step down after 16 years in office pic.twitter.com/HnMgOTt7V9