V Kremlu převládli zastánci tvrdé linie. Putin prosazuje konfrontaci s NATO

1. 12. 2021

čas čtení 6 minut

Ruský prezident se podle zdrojů s kontakty v Kremlu opravdu připravuje na možnost ozbrojeného konfliktu se Západem.

Ruský prezident Vladimir Putin je expertem v blafování a udržování Západu v napětí, dotlačení vztahů na samý okraj, než bez varování obrátí. Nicméně to, co říká o Ukrajině, myslí smrtelně vážně, napsali Ilja Archipov, Henry Meyer a Irina Reznikovová.

Ti kdo mají blízko ke Kremlu tvrdí, že si ruský prezident nepřeje začít další válku na Ukrajině. Přesto musí ukázat, že je připraven k boji, pokud to bude nezbytné kvůli zastavení toho, co považuje za existenciální bezpečnostní hrozbu: Plíživé expanze NATO do země, která byla po staletí součástí Ruska.

Putin postupně odstavil hlasy ve svém vnitřním okruhu spolupracovníků, které vyzývaly k omezení napětí, a je stále více izolován od jiných názorů pandemickými omezeními, prohlásili lidé, kteří mají blízku k vedení. Putin obklopený zastánci tvrdé linie vidí Rusko jako terč útoku USA a jejich spojenců.

Kreml ví, že jakýkoliv pokus vojensky okupovat velké části ukrajinského území by byl odsouzen k neúspěchu, čelil by rozsáhlé veřejné opozici v místě a vyvolal by potenciálně ochromující západní sankce, tvrdí lidé blízcí ruskému vedení.

Přesto na varování USA a telefonáty lídrů Francie a Německa nebere ohled.

Ukrajina je pro Putina osobní záležitost. Opakovaně prohlásil, že staletí trvající historické a kulturní vazby znamenají, že Rusové a Ukrajinci jsou "jeden národ" - což mnozí Ukrajinci odmítají - a v červenci této myšlence věnoval článek v rozsahu 7 000 slov.

Anexe Krymu z roku 2014 patří k věcem, na něž je nejvíce pyšný, když podle něj znova získal historicky ruské území a zabránil NATO v rozšíření do černomořských přístavů vitálně důležitých pro bezpečnost jeho země.

Jeho poslední nátlak představuje hozenou rukavici administrativě amerického prezidenta Joea Bidena, která se soustředí na zadržování Číny a vyhýbání se účasti na vzdálených vojenských konfliktech. I když Rusko postrádá ekonomickou sílu Číny, Putin dokázal, že může vyvolat spoustu potíží.

USA spěchaly s vyhlášením poplachu pro evropské spojence ohledně hromadění sil na ukrajinské hranici, předložily zpravodajské informace, které naznačují, že k invazi může dojít již v lednu (situace se mezitím dále vyostřila, v pohotovosti jsou již nyní strategické jaderné ponorky Ruské federace, v závislosti na meteorologických podmínkách je třeba reálně počítat i s polovinou prosince - pozn. KD), s cílem získat podporu pro koordinovanou reakci, jež by Putina odstrašila.

Kreml naopak vidí Západ jako rozdělený a nesoustředěný, když Evropě chybí silný lídr schopný nahradit odcházející německou kancléřku Angelu Merkelovou.

Z pohledu Ruska křehké zastavení palby z roku 2015, které zastavilo rozsáhlé boje mezi Ukrajinou a Ruskem podporovanými separatisty na východě zůstalo nedokončeno. Když nyní NATO postupně zvyšuje vojenskou podporu Kyjeva a hlídkování vojenských plavidel a letounů kolem ruských hranic (= monitoruje probíhající ruské válečné přípravy - KD), považuje Kreml hrozbu za sílící.

Putin v minulosti vyvolával strach z války, jen aby ustoupil, jakmile získal pozornost Západu. Ale pokaždé odešel bez záruk, jimiž chce udržet NATO daleko od jižních hranic Ruska. Takřka každodenní porušování příměří na linii kontaktu v Donbasu a desítky tisíc vojáků s tanky hned za hranicí znamenají, že riziko války není jen planou výhrůžkou.

Putin prý myslí vážně, že neplánuje invazi. Jen mobilizací sil a demonstrací připravenosti je použít může Západ přinutit uznat, jak vážně to myslí. Až dosud má Kreml pocit, že tvrdý přístup funguje.

Současně Kreml zmínil i možnost telefonátu nebo jednání mezi Putinem a Bidenem.

Nicméně na východě Ukrajiny může dojít k událostem, které vyvolají boje a vymknou se kontrole. Rusko vydalo obyvatelům separatistických oblastí více jak půl milionu pasů, což Kyjev považuje za pokus legitimizovat vojenskou intervenci.

Ruská centrální banka drží rezervy ve výši přes 600 miliard dolarů, což postačuje na důsledky všech západních sankcí, kromě těch nejextrémnějších.

Kreml také bezprecedentně potlačil opozici doma a probíhá příprava Putinova pátého funkčního období po roce 2024.

Ale i když je Putinova agresívní geopolitika doma přijímána dobře, průzkumy ukazují, že jakýkoliv konflikt se Západem kvůli Ukrajině by zřejmě nevedl k takovému nárůstu podpory jako v roce 2014. Rozsáhlé sankce, které by Rusko odřízly od západního finančního systému nebo poškodily rubl, mohou mezi Rusy již nyní nespokojenými se stagnující životní úrovní vyvolat hněv.

Prozatím se odvážná, dokonce drzá rozhodnutí jako obsazení Krymu nebo obnova ruského vlivu na Blízkém východě po syrském tažení Putinovi vyplatila. Kreml se poučil z krátké války s Gruzií v roce 2008, že západní hněv kvůli obsazení území může ustoupit, zatímco ruští vojáci zůstanou, kde jsou.

Rusko přitom nevidí důvod, proč by vůči Evropě mělo uplatňovat měkčí linii.

Zatímco ceny zemního plynu v Evropě vzrostly až k historickému rekordu, největší dodavatel Rusko posílá jen velmi málo nad rámec smluv, což vyvolává kritiku, že používá rozsáhlé zásoby energetických surovin jako zbraň.

Lidé blízcí Kremlu tvrdí, že Rusko chce po Evropě výměnou za zvýšení dodávek schválení plynovodu Nord Stream 2.

Od roku 2014 se ukázalo, že i tehdy existující chabá shoda s Putinem ohledně Ukrajiny se vytratila.

Moskva tvrdí, že vláda v Kyjevě plánuje vojenskou akci proti separatistům na východě. Ukrajina to popírá.

Ruské podezření zvyšuje to, co považuje za západní podporu snahám Kyjeva přepsat minské dohody o příměří z roku 2015.

Putin mezitím posunul svou "červenou čáru" když prohlásil, že by ji překročilo jakékoliv rozšíření vojenské infrastruktury aliance na Ukrajinu.

Kreml odmítá ujištění NATO, že nejde o hrozbu.

Ačkoliv Západ a Rusko mohou využít riziko konfliktu k prosazování svých politických cílů na Ukrajině, programový ředitel prokremelského Valdajského klubu Ivan Timofejev říká, že historie "zná mnoho příkladů, kdy racionální kalkulace při ukončení eskalace selhaly".

Podrobnosti v angličtině: ZDE

