Lidovci: za 3,5% dvacet tři mandátů

2. 12. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



V nedělních Otázkách V. Moravce jsme mohli vidět první povolební data o tom, jak se mění preference jednotlivých politických formací. Když se podíváme na úroveň koalic, nestalo se od voleb prakticky nic: Spolu 28%, Ano 28%, PirSTAN 17%. Mnohem zajímavější jsou jednotlivé strany.

Začněme tzv. levicí. Voliči se po vypadnutí komunistů a socialistů ze Sněmovny nechytili za hlavu, co to připustili, ale nechávají obě strany na dně: ČSSD 4%, KSČM 3,5%. SPD je na 9,5%. Přísaha, Trikolora a spol. na 3,5%. Nejzajímavější jsou výsledky uvnitř Spolu a PirSTAN. Především obě tyto koalice se výrazně liší, pokud jde o srovnání součtu podpory jednotlivých stran vs. podpory koalice. U Spolu vidíme, že celá koalice má vyšší podporu, než je součet podpory ODS, TOP09 a KDU-ČSL: 28% vs. 26%. Naopak u PirSTAN je součet podpory stran na 21%, zatímco koalice má jen 17%.

Když začneme PirSTAN, tak piráti mají podporu voličů jen na úrovni 8%, u STAN je to 13%. Piráti jsou tedy nyní výrazně slabší než STAN. Spojení obou stran v koalici je navíc vzájemně oslabuje. Bude-li takový trend pokračovat dále, nebude mít existence této koalice žádný smysl. U Spolu je tomu naopak: koalice je výhodná, nicméně zdá se, že lidovci se v ní brzy rozpustí, protože v současnosti mají podporu jen na úrovni 3,5%. Nemusí je to moc trápit, díky kroužkování ve volbách totiž získali (na úkor ODS) vysoký počet mandátů – a co bude za 4 roky, to je daleko. V každém případě je pikantní, že strana s podporou pouhých 3,5% čerstvě po volbách má ve Sněmovně 23 mandátů (piráti s podporou 8% mají 4 mandáty). TOP09 má nyní podporu 7% voličů a má 14 mandátů ve Sněmovně.

Pokud jde o ODS, její voličská podpora je nyní na 15,5%, což rozhodně není žádný návrat k někdejší slávě, nota bene když za to má jen o 11 mandátů více než lidovci. Koalice Spolu nakonec sice může lidovcům krásně vyhovovat, i kdyby měli padnout k nule jako samostatná strana, nemusí ale vyhovovat ODS a TOP09, které oproti lidovcům na mandáty tratily. Bude zajímavé sledovat, jak se poměry v koalici Spolu s přihlédnutím k podpoře jednotlivých stran ve společnosti bude vyvíjet v příštích měsících a letech.







Odkaz na výsledky průzkumu České televize:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3406568-v-listopadovem-modelu-kantaru-jsou-preference-spolu-a-ano-vyrovnane













2