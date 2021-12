Nový německý superministr pro klima Robert Habeck musí povzbudit přechod na čistou energii

2. 12. 2021

čas čtení 4 minuty

Zelený politik Robert Habeck bude jako první německý "superministr" pro klima hrát klíčovou roli při plnění slibu budoucí vlády, že zemi přivede na cestu slučitelnou s limitem globálního oteplování 1,5 °C. Tento široce oblíbený spolustraník musí dohlížet na to, aby se vysoké vládní ambice v oblasti snižování emisí promítly do konkrétní energetické a klimatické politiky. Jako nadaný komunikátor a moderátor může dvaapadesátiletý muž čerpat ze svých zkušeností ministra pro transformaci energetiky v jedné z nejvýznamnějších německých větrných spolkových zemí. Čekají ho však mocné výzvy, píše Sören Amelang na webu cleanenergywire.org

Nová německá vláda dosadí do řídicího střediska přelomové energetické transformace země spoluvládce Strany zelených Roberta Habecka. Německo plánuje snížit emise během deseti let téměř o polovinu a do roku 2045 se stát klimaticky neutrálním.



Habeck povede německé ministerstvo "hospodářství a klimatu" nově šité na míru, které spojí odbor energetické politiky sídlící dosud na ministerstvu hospodářství a odbor pro klima ministerstva životního prostředí. Habeckovo budoucí ministerstvo bylo kvůli svým rozsáhlým pravomocem nazváno "superministerstvem". Habeck bude muset kromě nespočtu dalších naléhavých otázek rozjet masivní zavádění obnovitelných zdrojů energie, včetně rozšíření rozvodných sítí. Jakmile jeho jmenování schválí členové strany, kteří budou o koaliční smlouvě a ministrech hlasovat v internetovém hlasování do 6. prosince, stane se také vicekancléřem.



Habeck stojí před herkulovským úkolem: bude muset dokázat, že přechod k nízkoemisní ekonomice může rychle akcelerovat, když bude za nejdůležitější nitky tahat shora zelený politik. 52letý Habeck se netají přesvědčením, že jeho kroky budou mít dalekosáhlé důsledky. "Transformace našeho průmyslu s miliony pracovních míst a transformace energetického sektoru je klíčová pro konkurenceschopnost země, ba celé Evropy," řekl Habeck tento týden deníku Süddeutsche Zeitung.



Jakkoli je nová pozice silná, pro Habecka, který měl zálusk nejprve na kancléřský post a poté na mocné ministerstvo financí, je to v některých ohledech jen cena útěchy. Na začátku letošního roku se Habeck ucházel o post kandidáta své strany na kancléře, ale pak ustoupil, aby se o tento post mohla ucházet druhá spolustraníčka Annalena Baerbock. Jmenování prvního kandidáta na kancléře za Stranu zelených bylo zpočátku považováno za PR tah. Na jaře však průzkumy veřejného mínění dočasně naznačily, že zelený kancléř je reálnou možností.



V následujících měsících utrpěla kampaň Zelených řadu neúspěchů, z nichž některé způsobila přímo Baerbock. V reakci na to mnozí členové strany a mediální komentátoři tvrdili, že Habeck by byl lepší volbou pro kandidáta na kancléře. Habeck však projevil velkou loajalitu vůči Baerbockové a v četných německých televizních talkshow opakovaně vysvětloval, proč je vhodným kandidátem právě ona. V zářijových volbách získali Zelení téměř 15 procent hlasů, což je sice rekordní výsledek, ale zdaleka neodpovídá velkým nadějím strany.



Habeck pochází z umírněného křídla své strany. Společně s Baerbockovou odmítl výzvy k extrémnější klimatické politice ve snaze zabránit odcizení voličů. Strana také vede vládu v bohaté spolkové zemi Bádensko-Württembersko, kde sídlí automobilky Daimler a Porsche; kde ukázala, že dokáže vládnout, aniž by si znepřátelila velké podniky. Nedávno byla znovu zvolena.



Habeck si získal uznání za to, že účinně sděluje podrobnosti o hospodářské a finanční politice, a často bylo jeho jméno skloňováno v souvislosti s příštím německým ministrem financí. Během koaličních jednání však musel tuto pozici přenechat lídrovi probyznysových Svobodných demokratů (FDP) Christianu Lindnerovi.



Navzdory označení "superministerstvo" nebude resort, který Habeck povede, tak silný, jak Zelení doufali. Ti požadovali právo vetovat plány ostatních ministerstev v případě, že nebudou v souladu s pařížskou klimatickou dohodou. To bylo v koaliční dohodě nahrazeno méně jasně definovanou "kontrolou klimatu", která pouze požaduje, aby ministerstva kvalifikovala a odůvodnila dopad návrhů zákonů na klima.

Celý článek v angličtině ZDE

0