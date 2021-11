Koronavirus: Další nárůst v ČR

30. 11. 2021

V pondělí 29. listopadu zaznamenala Česká republika 17 599 denních nákaz. (Před týdnem v pondělí 22.11. to bylo 14 496 nákaz, před čtrnácti dny v pondělí 15.11 to bylo 11 540 nákaz.) Hospitalizováno je 6394 osob to je o 590 více než o den dříve. Celkem zemřelo v ČR 33 069 lidí, denní nárůst (i z předchozích dní) o 232 mrtvých (počty se doplňují z předchozích dní, v průměru nyní v ČR denně umírá kolem 100-110 osob.)



Nejhorší je situace na Moravě, především v Šumperku (1883 nákaz na 100 000 obyvatel), v Prostějově (1869), v Olomouci (1772), ve Vyškově (1635), v Kroměříži (1789), v Prachaticích (1591), ve Zlíně (1543), ve Frýdku-Místku (1542) ve Strakonicích (1297), v Uherském Hradišti (1638), v Písku {1296), v Brně (1395), v Blansku (1465), v okresech kolem Prahy (Praha-východ 1416, Praha-západ 1252) a v Českých Budějovicích (1553). Praha má 1113 nákaz na 100 000 osob. V mnoha okresech je nákaza kolem 1000 osob na 100 000 obyvatel, což je bezprecedentní. Celorepublikově je potvrzeno 2260 případů na 100 000 obyvatel za poslednich 14 dní, 1230 za poslednich 7 dní. ZDE



- Ředitel firmy Moderna Stéphane Bancel předpovídá, že existující vakcíny budou méně účinné proti omikronu, což způsobilo kolaps trhů. Bude trvat podle něho čtrnáct dní, než se zjistí, jak fungují dosavadní vakcíny proti omikronu a zda omikron způsobuje vážné onemocnění, ale pozměnit existující vakcíny, aby byly účinné proti omikronu, bude trvat několik měsíců.



- Z Jihoafrické republiky přicházejí náhodné informace, že snad omikron nemusí být závažný. Jenže, jak upozorňujeme v rozhovoru s Janem Konvalinkou, obyvatelstvo Jihoafrické republiky je mladé a v současnosti je v JAR léto, a v létě se koronavirus normálně jak známo tolik nešíří. Experti nicméně varují, že omikron je nebezpečný: "Máme spoustu pacientů se suchým kašlem, horečkou, nočním pocením a velkým množstvím tělesné bolesti. Očkovaní jsou na tom daleko lépe," informoval Unben Pillay, obvodní lékař z předměstí Johannesburgu. ZDE

