Zatímco jiní trestají, Slovensko nabízí seniorům za očkování 500 eur

4. 12. 2021

čas čtení 3 minuty

K výše uvedené mapce. Nepřijde vám pozoruhodné, že nejvyšší míra nákazy je na území bývalého Rakousko-Uherska, napsal na Twitteru Matthew Rampley. Že by v tom hrála roli dlouhodobá tradiční nedůvěra rakousko-uherských občanů k státu? Po více než 100 letech po jeho rozkladu?



K níže uvedeným informacím poznamenává Radek Mokrý:

V ČR obesílá VZP důchodce s nabídkou 500,- Kč za třetí dávku. Neviděl jsem to na vlastní oči, ale důchodkyně v DPS, kde žije matka, to několik dní měly jako hlavní téma. :)) Není to u nás úplně blbé, jak se zdá. Ale nic systematického od státu, to je pravda.



Rakousko a Řecko se rozhodly pokutovat ty, kdo odmítnou očkování. Vídeň hrozí pokutou až 7200 eur, zatímco Atény odhlasovaly pokutu neočkovaným osobám nad 60 let 100 eury měsíčně.



Slovensko hledá jiný způsob: nabízí lidem starším 60 let 500 euro, pokud se nechají očkovat proti covidu.

Rakousko a Řecko se rozhodly pokutovat ty, kdo odmítnou očkování. Vídeň hrozí pokutou až 7200 eur, zatímco Atény odhlasovaly pokutu neočkovaným osobám nad 60 let 100 eury měsíčně.Slovensko hledá jiný způsob: nabízí lidem starším 60 let 500 euro, pokud se nechají očkovat proti covidu.



Mezitím zdroje z EU vysvětlily EURACTIVu logiku překvapivého prohlášení předsedy Komise, že je čas přemýšlet o povinném očkování v EU.



Každý občan nad 60 let, kdo se do Vánoc zaregistruje alespoň k první dávce vackíny proti covidu, dostane 500 eur, navrhl bývalý slovenský premiér a současný ministr financí Igor Matovič.



Matovič přišel s tímto návrhem v době, kdy myšlenku povinného očkování pro určité skupiny lidí včetně seniorů podporovalo několik vysokých státních úředníků. Vláda se mezitím dohodla na pobídce 500 eur a parlament o ní bude jednat v nejbližších dnech.



Odborníci se shodují, že finanční pobídky jsou dobrá věc, protože Slovensko má jednu z nejnižších proočkovaností v EU. Podle údajů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) má Slovensko plně proočkovaných pouze 46,1 % své celkové populace.



Mezitím šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve středu všechny překvapila, když na tiskové konferenci řekla, že je čas „přemýšlet o povinném očkování“.



EU nemá právo o očkování rozhodovat, protože o zdravotnictví rozhoduje každý jednotlivý členský stát.



Světová zdravotnická organizace (WHO) nedávno uvedla, že povinné očkování by mělo být považováno za „poslední možnost“, což v praxi znamená, že jde o řešení na stole.



Zdroj z EU sdělil serveru EURACTIV, že prohlášení von der Leyenové bylo jasným politickým poselstvím odrážejícím skutečnost, že se EU ohledně očkování dostala do slepé uličky.



„Vzhledem ke kolapsu evropské ekonomiky a zdravotních systémů a ztrátám lidských životů je nám jedno, co řeknou krajně pravicové strany v celém bloku,“ uvedl zdroj.



Zdroj dodal, že pandemie nikdy neskončí, pokud bude polovina Evropy očkována a druhá polovina ne. To nakonec povede, uvedl zdroj, k novým cestovním omezením mezi zeměmi EU, což zasadí další těžkou ránu jednotnému trhu EU.



Podrobnosti v angličtině ZDE

1