Globální pandemie bude zuřit do té doby, než WTO schválí výjimku z patentových práv na vakcíny

2. 12. 2021

čas čtení 6 minut

Pokud mezinárodní organizace podléhají karmě, pak náhlé odložení ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) bylo osudové. Zpráva o výskytu omikronu, nejnovější varianty koronaviru, nejenže způsobila odložení zasedání, ale také vrhla světlo na fakt, že se mezinárodnímu společenství nedaří dostat virus pod kontrolu.

Během posledních dvou let světová vědecká komunita zjistila, jaký patogen covid-19 způsobuje, a vyvinula vakcíny a antivirotika proti tomuto viru. Díky rychlé výrobě se vakcína dostala ke všem obyvatelům bohatých zemí, kteří o ni stáli. Trh však sám o sobě nedokázal zajistit dostatek vakcín pro zbytek světa, píší Joseph Stiglitz a Lori Wallach

Od října 2020 velký počet členských zemí WTO usiluje o dočasnou výjimku v oblasti duševního vlastnictví, které omezuje výrobu vakcín, léčebných přípravků a diagnostických testů pro určité farmaceutické společnosti. Několik členů WTO však tuto iniciativu, která je nutná k zajištění dostatečných dodávek vakcín proti covidu-19 k naočkování světa a ukončení variantního cyklu, který jinak pandemii prodlouží na neurčito, zablokovalo.



WTO nesmí toto rozhodnutí odkládat. Musí svolat online zasedání své Generální rady a přijmout výjimku ještě tento týden.



Zatímco občané v bohatých zemích již očkování podstoupili, v zemích s nízkými příjmy podstoupilo první očkování dokonce méně než 7 % osob.



Jak ukazuje varianta omikron, dokud bude kdekoli zuřit epidemie, covid-19 bude mutovat a možnost vzniku infekčnějších nebo smrtelných kmenů se bude zvyšovat. Proto, pokud nebudou lidé všude očkováni, čelíme vyhlídce na nekonečnou pandemii.



Základním problémem je nedostatečná celosvětová nabídka. Svět potřeboval pro rok 2021 nejméně 11 miliard dávek, než se začalo s doočkováním a očkováním dětí. Miliardy dávek budou potřeba každý rok na doočkování a na boj s novými variantami. Všeobecný přístup k novým slibným antivirotikům bude mít zásadní význam pro záchranu životů těch, kteří se nakazí.



Dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), která vstoupila v platnost v roce 1995, vyžaduje, aby členské státy organizace prosazovaly rozsáhlá omezení duševního vlastnictví na domácí úrovni. V loňském roce Jihoafrická republika a Indie navrhly dočasné pozastavení překážek TRIPS pro vakcíny, léčebné postupy a diagnostické testy na covid-19. To by umožnilo mnoha kvalifikovaným výrobcům v rozvojových zemích vyrábět účinné vakcíny a další léky proti covidu, místo aby čelili smrti, ekonomické devastaci a čekali, až jim farmaceutické společnosti a bohaté země pošlou pomoc.



Vysoce účinné mRNA vakcíny, které jsou nyní na trhu, byly vyvinuty s využitím miliardových prostředků americké a evropské vlády (tedy daňových poplatníků).



Obhájci veřejného zdraví dlouho varovali před nebezpečím, které TRIPS představuje pro přístup rozvojových zemí k lékům, ale nikdo si nepředstavoval, že vyspělé země upřednostní zisky farmaceutických firem před blahobytem vlastních občanů. Bidenova administrativa si za podporu výjimky WTO vysloužila v květnu pochvalu. Minulý týden prezident Biden ve svém prohlášení o omikronu vyzval země, aby výjimku ihned přijaly. Prezident však vynaložil příliš málo úsilí na to, aby dosáhl konečné dohody ve WTO.



Nyní uplynul další říjen, a zatímco více než 100 zemí výjimku podporuje, Evropská unie, na kterou tlačí Německo, a Švýcarsko a Spojené království, je i nadále proti.



Západní tržní demokracie obdržely velkou reputační ránu za to, že miliardám lidí v chudých zemích odpírají přístup k životně důležitým vakcínám a léčbě. A WTO je oprávněně považována za překážku ukončení pandemie. Mezinárodní "právní stát" a ekonomický systém, který upřednostňuje zisk před životem, si srdce a mysl lidí ve zbytku světa nezíská.



Čína a Rusko mezitím spolupracují s vládami v celém rozvojovém světě na výstavbě zařízení na výrobu vakcín. Čína již poskytla dávky do více než 80 zemí, které dohromady tvoří téměř polovinu z více než 7 miliard podaných vakcín na celém světě, a právě oznámila plán poslat další miliardu dávek do Afriky. Rusko se štědře podělilo o svou technologii k vakcínám. Obě země vedou energickou a úspěšnou očkovací diplomacii, i když se to neobešlo bez kontroverze.



Stávající čínské vakcíny Sinovac a Sinopharm jsou méně účinné a dvě domácí mRNA vakcíny jsou stále ve fázi závěrečných zkoušek. (BioNTech, německá firma spolupracující s Pfizerem, se rovněž podělila o svou technologii mRNA vakcín se společností Shanghai Fosun Pharmaceutical, ale pouze pro prodej v Číně). Ruská výroba vakcíny Sputnik V se setkala s problémy a zásoby této očkovacích látky jsou omezené. I tak to ale pro velkou část světa vypadá, že autokracie si cení životů a demokracie zisků.



Je nezbytné, aby USA převzaly vůdčí roli a přiměly WTO, aby tento týden uspořádala mimořádné online zasedání Generální rady, na němž by se dosáhlo smysluplné dohody o výjimce z patentových práv.



Omikron zdůrazňuje naléhavost výjimky ve WTO. Prezident musí vyvinout tlak na několik málo zemí, které jsou blízkými spojenci USA, aby se mohla zvýšit výroba léčiv na celém světě. Nic z toho se nestane bez silnějšího vedení USA. A řečeno úsečně, nic nemůže být pro zdraví Američanů a americkou ekonomiku důležitější.



Kdyby Biden udělil výjimku ve WTO a vedl misi k ukončení pandemie, měl by jedinečnou příležitost obnovit postavení USA ve světě a oživit svou domácí podporu.

Celý text v angličtině ZDE

0