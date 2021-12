Děsivý zločin: V Británii umučili šestiletého chlapce

4. 12. 2021

čas čtení 1 minuta



"Nikdo mě nemá rád," napsal šestiletý chlapeček, kterého na jaře 2020 uprostřed lockdownu v Británii posléze umučila jeho nevlastní matka a její partner, jeho otec. Arthur Labinjo-Hughes zemřel na děsivé poškození mozku ranou od nevlastní matky, poté, co ho oba dospělí dlouhé měsíce mučili hladem, nutili ho jíst sůl a všeobecně ho terorizovali. Neměl ani postel. Vrahové si všechno nahrávali na mobil. Těsně před chlapcovou smrtí napsal své partnerce jeho otec esemesku: Zabij ho.



Sociální služby a policie chlapce v rodině dva měsíce před jeho smrtí navštivily, ale, neuvěřitelně, konstatovaly, že je všechno v pořádku.



Kromě nepochopitelné brutality obou pachatelů jde o děsivé selhání britských sociálních služeb. Není to zdaleka první případ.



Ano, během lockdownu způsobeného pandemií se všude na světě zvýšil počet v domácnostech týraných dětí, avšak toto je zcela extremní případ.



Ema Tustinová, Arthurova nevlastní matka, byla v pátek odsouzena na 29 let do vězení, její partner na 21 let do vězení. Tustinová odmítla vyjít z cely a vyslechnout rozsudek. Oba partneři systematicky lhali a neprojevili vůbec žádnou známku lítosti.







Podrobnosti v angličtině ZDE





0