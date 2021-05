Papež František podpořil suspendování patentů na vakcíny. V ČR zemřelo na covid dalších 39 osob

Průběžné zpravodajství:

8. 5. 2021



- Případy covidu klesají v bohatých zemích, chudší země trpí. Jde o úplně rozdílné dvě pandemie. ZDE







- Anglie zveřejnila seznam "zelených", "oranžových" a "červených" zemí. Do "zelených" zemí se bude moci cestovat od 17. května, jenže je jich velmi málo a jsou často daleko, jako Austrálie a Nový Zéland, a toto povolení cestovat tam je k ničemu, protože Austrálie a Nový Zéland Brity na své území nevpustí. Mezi zelenými zeměmi jsou Izrael a Portugalsko. Českou republiku jako většinu zemí v Evropě Británie umístila na oranžový seznam, po příjezdu odtamtud musejí jít cestující na deset dní do karantény doma a platit si opakovaně za několik testů. Cesty do oranžových zemí jako ČR jsou bez závažných důvodů stále zakázány. Cestující z červených zemí musejí na 10 dní do karantény v hotelu a platit za to cca 1500 liber (45 000 Kč).- EU právě uzavřela kontrakt na koupi dalších 1,8 miliard dávek vakcín od firmy Pfizer na léta 2021-23.- Světová zdravotnická organizace schválila vakcínu Sinopharm pro užívání, Je to už pátá schválená vakcína.- Desítky milionů uprchlíků, žadatelů o azyl, migrantů a lidí ve svých zemích vyhnaných z domova byly vyloučeny z domácích očkovacích programů proti koronaviru, konstatuje Světová zdravotnická organizace.- Německý výbor pro očkování plánuje doporučit vakcínu Johnson & Johnson jen pro lidi nad šedesát.- Lidé mladší čtyřiceti let dostanou v Británii jinou vakcínu než AstraZeneca, pokud bude k dispozici a bude to v oblastech, kde je nákaza nízká.