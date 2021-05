Kde a jak se v ČR nechat očkovat

4. 5. 2021

a více méně tak odpovídáte všem stěžujícím si na dlouhé čekací lhůty, co udělali špatně.

píšete: " dostavit se k očkování první dávkou 6. února 2021 do obřího očkovacícho střediska",









- Přehled o očkovacách "frontách" na vakcínu Comirnaty v oficálních očkovacích centrech je dostupný třeba tady: https://ockoreport.uzis.cz/





- Aplikováno na jižní Moravu, resp. Brno, nejprůchodnější je u nás centrum FN Brno, Výstaviště, BVV Pavilon G2, Brno - Pisárky,



kde jsou čekací doby de facto nulové.





- Já sám spadám do věkového intervalu 55-60 (+ nově do preferované kategorie VŠ pedagog). Do registračního systému jsem se registroval 28.4., vybral si FNB/BVV, 2. pin jsem dostal do 24 hodin, a vybral si termíny na 4.5.2021 a 15.6.2021.





- V Praze bych doporučil nejspíš některé z těchto velkokapacitních bezbariérových center:





S pozdravem





Jaromir Marek,





P.S. Znate nasledujic odkaz s IMHO zajimavymi grafy ?