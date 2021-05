Vláda USA podpoří uvolnění patentů na výrobu vakcíny proti COVID-19 pro ekonomicky slabé země

6. 5. 2021





"V okamžiku zajištění dostatečných dodávek vakcíny pro americký lid bude vláda USA ve spolupráci se soukromým sektorem a všemi možnými partnery ve zvýšené snaze rozšířit výrobu a distribuci vakcíny. To zahrnuje i úsilí o zvýšení dostupnosti základních surovin k produkci vakcíny," uvádí se dále v prohlášení.





Generální tajemník Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus ocenil rozhodnutí vlády USA jako "milník v boji proti COVID-19", jenž odráží "morální vůdcovství" vlády USA v boji proti epidemii.





Po zveřejnění prohlášení došlo k významnému propadu akcií farmaceutických firem, které vakcínu proti COVID-19 produkují. Pfizer skončil včerejší obchodování na stejné úrovni, akcie Johnson & Johnson se propadly mírně o 0,4 %, zatímco výrobce Moderna ztratil 6,1 %. Americká asociace farmaceutického výzkumu a výroby (The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) rozhodnutí vlády o podpoře uvolnění patentů ostře odmítla. Mezi členy jsou i výrobci vakcín, jako je AstraZeneca, Pfizer a Johnson & Johnson.





"Toto je globální zdravotní krize a výjimečné okolnosti způsobené pandemií COVID-19 vyžadují výjimečná řešení. Vláda USA silně věří v ochranu intelektuálního vlastnictví, nicméně ve snaze o ukončení pandemie podporuje jejich uvolnění," uvádí vláda USA ve svém vyjádření.