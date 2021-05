"Deeskalace" po rusku: Velká část ruských vojsk zůstala u hranic Ukrajiny

Stahování vojsk do míst trvalé dislokace mělo být dokončeno k 1. květnu. Wall Street Journal uvádí, že požádal o vyjádření ruské ministerstvo obrany, ale odpovědi se nedočkal.

Jak píše NYT, jedním z cílů ruské vojenské přítomnosti je ukázat Ukrajině, že podpora Západu má své hranice. Podpora je slovní, ale výrazně neroste konkrétní pomoc vojenská, ani nedošlo k pokroku ve věci možného přijetí země do NATO.

On May 5th a large military convoy was spotted on the A-280 highway west of Rostov, Russia. It was enroute to the Russian base at Russkoye, to be deployed into Russian-occupied Donetsk and Luhansk oblasts, Ukraine. #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/ChdzZSyOLV