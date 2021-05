ČSSD: Poslední záchranný člun z Titaniku

10. 5. 2021 / Karel Dolejší

Poslední průzkum volebních preferencí společnosti Kantar, který již částečně zachytil dopady kauzy Vrbětice, potenciálně ukazuje na zisky opoziční koalice Spolu, která dohání Babišovo ANO. Naopak do preferencí ČSSD se Vrbětice nijak výrazně nepromítly a strana by se 4 % vypadla ze sněmovny. Mobilizace nových potenciálních voličů socialisty naprosto míjí, poněvadž jde především o lidi, kteří stojí o politickou změnu.

Průzkum proběhl ještě před odhalením Hamáčkových příprav na cestu do Moskvy, které vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD popíral. Dopad kauzy, z níž šéf strany vyjde v lepším případě jako lhář, v horším jako vlastizrádce, na preference strany oranžové růže bude samozřejmě negativní.

Do sněmovních voleb teď zbývají bratru čtyři měsíce. Dosavadní zkušenosti ukazují, že ať už v legislativní rovině ČSSD do té doby přijde s čímkoliv, pokud to náhodou voliči ocení kladně, zpravidla připíšou zásluhy samotnému Babišovi. Ale mezitím kauza Hamáček bude pomalu doutnat ve veřejném prostoru a nakuřovat všechny snahy Lidového domu beznadějným pachem zmaru a spáleniny.

Jestli to někdo se záchranou strany dosud myslí vážně, má ještě příležitost iniciovat okamžité odvolání Hamáčka a odříznout socialisty od jeho neblahého vlivu na podzimní volební vyhlídky.

Poslední záchranný člun Titaniku vyráží na moře právě teď.